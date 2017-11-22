Горбатый, ушастый: "Запорожцу" исполнилось 57

Именно "Запорожец" для многих семей в СССР стал первым автомобилем в семье. Самый доступный автомобиль Советского Союза — в фотоленте Sputnik Эстония.
22 ноября 1960 года вышел в свет первый малолитражный советский автомобиль. Его в шутку называли "запор" и "горбатый", "кругленький" и "Чебурашка", "горбунок" и "ушастый".
Именно "Запорожец" для многих семей в СССР стал первым автомобилем в семье. Самый доступный автомобиль Советского Союза — в фотоленте Sputnik Эстония.
Владимир Путин в Сочи встретился с сирийским президентом Башаром Асадом, который посетил Россию с рабочим визитом.
Всемирный день ребенка отмечается ежегодно 20 ноября. Sputnik сделал подборку фотографий талантливых детей Абхазии, которые представляют республику за ее пределами, участвуя в конкурсах "Ты супер" и "Ты супер! Танцы".
Названы победители престижной мировой премии EPSON International Pano Awards.
Международный фестиваль шоколада Salon du Chocolat Beirut 2017 прошел в Ливане, во время которого состоялся показ платьев из шоколада.
В день 90-летия футбольного клуба "Динамо" Сухум ветеран и тренер команды Юрий Логуа в интервью радио Sputnik рассказал о самых ярких событиях, связанных с клубом.
Известный американский дирижер, пианист Константин Орбелян рассказал о последних часах жизни Хворостовского.
Русскому писателю Виктору Пелевину 22 ноября исполнилось 55 лет. Тексты Пелевина славятся своей иронией и актуальностью.
Президент Южной Осетии рассказал депутатам парламента о подробностях своего визита в Россию и о соглашениях с главным стратегическим партнером.
Зачем Азербайджан тратит миллиарды на самолеты, суда и поезда, и как это позволит транспортной отрасли стать одной из самых значимых в экономике.
Причиной гибели трех и ранения одного военнослужащего армянской армии стал взрыв противотанковой мины в ходе проведения инженерных работ.
Национальный банк Казахстана начал одну из самых масштабных в истории страны процедуру спасения кредитных организаций, находящихся в системном кризисе.
В Кыргызстане от домашнего насилия страдают 57 процентов детей, сообщил замглавы представительства детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).
Министерство торговли США намерено инициировать ввод огромных пошлин на импорт продукции сталелитейного производства из Беларуси, России и ОАЭ.
В Латвию нельзя пускать людей из государств, которые априори настроены против балтийской страны, заявила экс-президент Вайра Вике-Фрейберга.
Комиссия сейма разбирается в поставках продуктов питания, худших по качеству, чем аналогичные в богатых странах ЕС. На ковер вызвана экс-глава Минсельхоза.
Бывшая замминистра финансов Молдовы Мария Кэрэуш оказалась на скамье подсудимых по обвинению в коррупции.
Российские самолеты и вертолеты вернулись на аэродромы базирования после учений "Боевое братство-2017" в Таджикистане.
Авиаперевозчик Uzbekistan airways введет новые блюда бортового питания – сурхандарьинский салат, кокандский шашлык, люля-кебаб по-бухарски. Про плов ни слова.
Государственная энергетическая компания Эстонии сообщает об успешном завершении отработки технологии переработки старых автопокрышек в жидкое топливо.
Президент Южной Осетии рассказал депутатам парламента о подробностях своего визита в Россию и о соглашениях с главным стратегическим партнером.
Зачем Азербайджан тратит миллиарды на самолеты, суда и поезда, и как это позволит транспортной отрасли стать одной из самых значимых в экономике.
Причиной гибели трех и ранения одного военнослужащего армянской армии стал взрыв противотанковой мины в ходе проведения инженерных работ.