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Команданте Фидель: в папахе, с рогом, мороженым и рыбой

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© AP Photo. Charles Tasnadi
Кубинский революционер, основатель первого социалистического государства в Западном полушарии Фидель Кастро родился 13 августа 1926 года.

Ровно год назад, 25 ноября 2016 года, в возрасте 90 лет ушел из жизни лидер Кубинской революции Фидель Кастро.

Кубинский революционер, основатель первого социалистического государства в Западном полушарии Фидель Кастро родился 13 августа 1926 года. С декабря 1976 года, в течение 30 лет, был председателем Государственного совета и Совета министров Кубы, был главнокомандующим революционными вооруженными силами и председателем Совета национальной обороны страны.

Тяжело заболев в 2006 году, Фидель Кастро передал бразды правления своему младшему брату Раулю, который официально возглавил островное государство в 2008 году. Таким образом, последние 10 лет Фидель не находился у власти.

Государственный и политический деятель, лидер кубинской революции Фидель Кастро скончался 25 ноября 2016 года в возрасте 90 лет.

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