Время собирать мандарины

Ароматные, ярко-оранжевые фрукты, ассоциирующиеся с Новым годом. Вы наверное уже поняли, что речь о мандаринах. Мы приглашаем вас на мандариновую плантацию, чтобы вы увидели, как растут абхазские мандарины, как их собирают и как их отличить от мандаринов-иностранцев.

Фруктовое изобилие в Абхазии длится круглый год. В странах с мягкими благоприятными климатическими условиями, к которым относится и Абхазия, хорошо себя чувствуют цитрусовые. Поэтому и приезжают в Абхазию не только ради моря и солнца, но и чтобы вдоволь насладиться оранжевыми фруктами и получить на зиму заряд витаминов

Размер абхазского мандарина небольшой, а вкус сладкий и немного кисловат. Вкус сочный и яркий. В дольках абхазских мандаринов очень редко встречаются косточки. Абхазские немного твердые и упругие. Важно помнить, что сезон мандаринов в Абхазии длится с ноября по февраль. В другое время на прилавках не встретишь настоящие абхазские мандарины.