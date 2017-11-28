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Время собирать мандарины

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  • Сбор мандарин
  • Сбор мандарин
  • Сбор мандарин
  • Сбор мандарин
  • Сбор мандарин
  • Сбор мандарин
  • Сбор мандарин
  • Сбор мандарин
  • Сбор мандарин
  • Сбор мандарин
  • Сбор мандарин
  • Сбор мандарин
© Sputnik / Томас Тхайцук
Фруктовое изобилие в Абхазии длится круглый год. В странах с мягкими благоприятными климатическими условиями, к которым относится Абхазия, великолепно чувствуют себя цитрусовые. Поэтому приезжают в Страну Души не только ради моря и солнца, но и чтобы вдоволь насладиться оранжевыми фруктами и зарядиться витаминами на зиму.

Ароматные, ярко-оранжевые фрукты, ассоциирующиеся с Новым годом. Вы наверное уже поняли, что речь о мандаринах. Мы приглашаем вас на мандариновую плантацию, чтобы вы увидели, как растут абхазские мандарины, как их собирают и как их отличить от мандаринов-иностранцев.

Фруктовое изобилие в Абхазии длится круглый год. В странах с мягкими благоприятными климатическими условиями, к которым относится и Абхазия, хорошо себя чувствуют цитрусовые. Поэтому и приезжают в Абхазию не только ради моря и солнца, но и чтобы вдоволь насладиться оранжевыми фруктами и получить на зиму заряд витаминов

Размер абхазского мандарина небольшой, а вкус сладкий и немного кисловат. Вкус сочный и яркий. В дольках абхазских мандаринов очень редко встречаются косточки. Абхазские немного твердые и упругие. Важно помнить, что сезон мандаринов в Абхазии длится с ноября по февраль. В другое время на прилавках не встретишь настоящие абхазские мандарины.




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  • Гранат, фото из архива
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  • Визит бизнес делегации Челябинской области РФ
    Тракторный прорыв

    Российские тракторы могут начать собирать на армяно-иранской границе – они будут стоить даже дешевле, чем на головном заводе в Челябинске.

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