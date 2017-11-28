Время собирать мандарины

Фруктовое изобилие в Абхазии длится круглый год. В странах с мягкими благоприятными климатическими условиями, к которым относится и Абхазия, хорошо себя чувствуют цитрусовые. Поэтому и приезжают в Абхазию не только ради моря и солнца, но и чтобы вдоволь насладиться оранжевыми фруктами и получить на зиму заряд витаминов
Размер абхазского мандарина небольшой, а вкус сладкий и немного кисловат. Вкус сочный и яркий. В дольках абхазских мандаринов очень редко встречаются косточки. Абхазские немного твердые и упругие. Важно помнить, что сезон мандаринов в Абхазии длится с ноября по февраль. В другое время на прилавках не встретишь настоящие абхазские мандарины.