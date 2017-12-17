От Парижа до Сухума: елки мира

Сегодня нам сложно представить главный зимний праздник без украшенной гирляндами зеленой лесной красавицы. Если раньше было принято украшать ель, то сегодня главные рождественские деревья разных стран отличаются своей оригинальностью и исполнением. Елка страны может быть собрана просто из железных прутьев, только из воздушных шаров, или вообще перевернутой.
Sputnik Абхазия предлагает заглянуть в разные уголки планеты, посмотреть на европейские елки, на елку Нигерии и окунуться в атмосферу праздника.