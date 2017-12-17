От Парижа до Сухума: елки мира

Неважно, где вы будете встречать 2018 год– в стране, заметенной сугробами, или у моря с пальмами. Новый год - всегда и везде праздник, который невозможно представить без зеленой (можно не зеленой) ели с игрушками.

Сегодня нам сложно представить главный зимний праздник без украшенной гирляндами зеленой лесной красавицы. Если раньше было принято украшать ель, то сегодня главные рождественские деревья разных стран отличаются своей оригинальностью и исполнением. Елка страны может быть собрана просто из железных прутьев, только из воздушных шаров, или вообще перевернутой.

Sputnik Абхазия предлагает заглянуть в разные уголки планеты, посмотреть на европейские елки, на елку Нигерии и окунуться в атмосферу праздника.