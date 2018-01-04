Самые лучшие фото 2017 года от Reuters

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Чамагуа: в фонд "Азхара" в 2017 году обратилось 407 семей Один из учредителей фонда "Азхара", депутат Народного Собрания Абхазии Леонид Чамагуа рассказал об итогах работы фонда в 2017 году и поделился планами на будущее. 87

Год со Sputnik: 13 "атмосферных" месяцев О том, почему год в Sputnik длится 13 месяцев, что изменилось в подходе к материалам, о своих успехах и провале решилась рассказать в свой день рождения корреспондент Sputnik Абхазия Амра Амичба. 51