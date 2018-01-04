Самые лучшие фото 2017 года от Reuters

Лучшие снимки года в объективе агентства Reuters собраны в фотоленте Sputnik Литва.
Все, что волновало мир в 2017-м, можно увидеть в лучших снимках года по версии агентства Reuters.
Лучшие снимки года в объективе агентства Reuters собраны в фотоленте Sputnik Литва.
Девушки в костюмах Снегурочек и помощниц Санта-Клауса в разных уголках мира — в фотоленте Sputnik
Смотрите в фотоленте Sputnik, какие звездные пары распались в 2017 году.
Массовые гуляния и салюты прошли во всем мире в новогоднюю ночь.
Новый год наступит уже сегодня ночью! Столица Абхазии готова к этой встрече: ее парки, площади и улицы украшены в гирлянды. Все в предвкушении.
Один из учредителей фонда "Азхара", депутат Народного Собрания Абхазии Леонид Чамагуа рассказал об итогах работы фонда в 2017 году и поделился планами на будущее.
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"Железная дорога Молдовы" может закрыть 14 станций - проект вынесен на публичные обсуждения министерства экономики и инфраструктуры.
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Производитель ID-карт проиграл в суде эстонской полиции – договор с ним был расторгнут из-за неудовлетворительного уровня безопасности.
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров рассказал, что делают власти для возвращения в республику большого футбола.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги Мехдиабад-Фатмаи-Горадиль и раскритиковал условия в заповеднике "Янардаг".
Минсельхоз Армении "одобрил" аномально теплую погоду: это хорошо для зелени и домашнего скота, который обеспечен кормом.