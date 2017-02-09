Пишу рассказы: сын Фазиля Искандера рассказал о своем творчестве

В ближайшие задачи фонда, по словам его учредителей, входит установка памятника писателю, проведение очередного фестиваля его имени, издание неизвестных публике архивов Фазиля.

На пресс-конференции выступил сын писателя Александр Искандер.

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"Мы делегировали от семьи полномочия фонду, – сказал сын Фазиля. – Нам важно, чтобы в мире сохранялся дух Искандера, в сегодняшнем суетном мире это островок идеальной жизни".

Кроме того, Александр Искандер рассказал, что пишет рассказы. Учредители фонда имени Фазиля Искандера заявили, что возможно в рамках работы фонда издадут и его книгу.