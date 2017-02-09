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Пишу рассказы: сын Фазиля Искандера рассказал о своем творчестве

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Темы:
Наш Фазиль (59)
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© Sputnik. Томас Тхайцук, Владимир Бегунов

Пресс-конференция об открытии Международного фонда культуры имени Фазиля Искандера "Стоянка Человека" прошла в пресс-центре Sputnik в четверг 9 февраля.

В ближайшие задачи фонда, по словам его учредителей, входит установка памятника писателю, проведение очередного фестиваля его имени, издание неизвестных публике архивов Фазиля.

На пресс-конференции выступил сын писателя Александр Искандер.

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"Мы делегировали от семьи полномочия фонду, – сказал сын Фазиля. – Нам важно, чтобы в мире сохранялся дух Искандера, в сегодняшнем суетном мире это островок идеальной жизни".

Кроме того, Александр Искандер рассказал, что пишет рассказы. Учредители фонда имени Фазиля Искандера заявили, что возможно в рамках работы фонда издадут и его  книгу.

 

Темы:
Наш Фазиль (59)
Теги:
Абхазия

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