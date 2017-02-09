Фонд Искандера: провести фестиваль, поставить памятник, издать архивы

В ближайшие задачи фонда, по словам его учредителей, входит установка памятника писателю, проведение очередного фестиваля его имени, издание неизвестных публике архивов Фазиля.

Sputnik, Владимир Бегунов.

По словам министра культуры Абхазии Эльвиры Арсалия, работа фонда началась задолго до его официальной регистрации. Уже третий год при поддержке президента проходит фестиваль Фазиля Искандера, который стал очень популярен у абхазской публики.

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"Мы делегировали от семьи полномочия фонду, сказал на пресс-конференции сын писателя Александр Искандер. – Нам важно, чтобы в мире сохранялся дух Искандера, в сегодняшнем суетном мире это островок идеальной жизни".

Как рассказала директор Международного фонда культуры имени Искандера Шазина Агрба, международный статус фонда обусловлен не количеством государств, участвующих в его работе, а всечеловеческими ценностями. Эти ценности есть в книгах Фазиля, и они ставятся во главу угла работы фонда.

© Фото: Ибрагим Чкадуа Туристический маршрут по местам Искандера появится в Абхазии

"Наша цель, чтобы Абхазия звучала на весь мир вместе с именем Фазиля", — сказала Агрба.

Глава Московской абхазской диаспоры Беслан Агрба рассказал, что в планах общины – установка мемориала на могиле писателя.

"Для нас это очень важно, – сказал Агрба. – Искандер – первый абхаз, похороненный на Новодевичьем кладбище, и хотелось бы, чтобы это не был рядовой памятник".

По словам Беслана Агрба, установка мемориала планируется в годовщину смерти писателя 31 июля, однако пока утвержденного проекта нет.

Соучредитель фонда имени Искандера Алексей Шервашидзе-Чачба рассказал, что важнейшим событием, связанным с именем писателя, станет показ в Абхазии фильма "Софичка", который обязательно состоится в 2017 году.

На вопрос о том, существуют ли неизданные рукописи писателя, Шазина Агрба ответила, что крупные произведения все изданы, однако есть много неизвестных публике фотографий, записных книжек и аудиозаписей публичных выступлений.

"Полного собрания сочинений Искандера сейчас нет, — сказала Агрба, – работа над ним ведется, но результат будет не скоро, это кропотливый труд".

Фазиль Искандер родился в Сухуме в 1929 году, окончил Литературный институт имени Горького в Москве и начинал творческий путь как поэт, но известность ему принесла публикация сатирической повести "Созвездие Козлотура" в 1966 году. Среди произведений Искандера — "Человек и его окрестности", "Начало", "Тринадцатый подвиг Геракла", "Кролики и удавы", "Софичка". Сюжеты многих сочинений Искандера многие называют автобиографичными. Однако сам писатель называл их "сложным сочетанием воображения и факта".