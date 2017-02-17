Резиденция и архив на СКЛАДЕ

Sputnik, Анжелика Бения.

СКЛАД пригласил художников и исследователей прислать проект, который был бы связан с темой "Архив". Из разных частей мира пришло около 100 проектов. В процессе установился не только контакт с международными инстанциями, Абхазия впервые появилась на карте многих художественных и культурных баз данных, сообщила сооснователь культурной площадки СКЛАД Асида Бутба.

СКЛАД – культурная площадка, цель которой не только популяризация современного искусства. Площадка стремится инициировать проекты, которые бы связывали между собой художников, исследователей и различные институции, а также вовлекать местную публику. С подобной мыслью этой осенью СКЛАД запустил свою программу резиденции.

Рассказывая на пресс-конференции о международной резиденции и о том, чего СКЛАД надеется достигнуть в рамках этой программы, сооснователь СКЛАДА Асида Бутба отметила, что для культурной площадки это первый опыт, и потому немного волнительно. Бутба сообщила, что уже в мае в Абхазию должны приехать первые художники.

По ее словам, резиденция – формат, принятый абсолютно во всем мире, когда художник приезжает в другую страну, и ему предоставляется некая инфраструктура, это может быть выставочный зал, квартира для жилья.

"Это творческий, рабочий отпуск. В то же время это культурный обмен. Удобно ездить в резиденцию, где все оплачено организаторами. Эта резиденция не предоставляет практически ничего, кроме выставочного пространства, все остальное оплачивается самими художниками. Несмотря на это, нам удалось дать такого рода информацию, что мы заинтересовали людей", – добавила она.

Тема "Архив", по ее словам, была выбрана для того, чтобы распространить информацию о судьбе Национального архива, а также осмыслить ценность памяти и истории в Абхазии.

"Тема архивов будет объединяющей, мы ее задали другим художникам. Это будет такая призма, через которую они будут смотреть на Абхазию. Мы будем помогать участникам знакомиться с людьми, которыми они заинтересуются, такими как Роман Гвинджия – глава Государственного Архива Абхазии, Борис Чолария — директор Национальной библиотеки Абхазии, журналисты и так далее», – отметила Бутба.

Автор проекта резиденции – художник, антрополог Арон Россман-Кисс.

После того как Арон узнал об уничтожении архива, он приехал в Абхазию, чтобы узнать о ситуации больше. Через 18 месяцев СКЛАД начал собирать воспоминания, которые будут использованы в его инсталляции. Арон Россман-Кисс вовлекает публику для символического пополнения архива. Эта работа станет мемориалом разрушенного архива на время выставки.

"И мир заслуживает узнать Абхазию, и Абхазия заслуживает узнать мир. Абхазия только выиграет в случае, если откроется миру. Эта работа – инсталляция. У нее две функции: одна – быть неким мемориалом, другая – восстановить утерянный архив путем своих воспоминаний. Мы приглашаем жителей Абхазии делиться воспоминаниями, которые будут включены в эту художественную работу. Выставка будет включать в себя воспоминания, фотографии, и все посетители могут ее исследовать, она будет интерактивной", – сказал Арон Россман-Кисс.

На пресс-конференции также сообщили о планируемой на 2018 год выставке с местными и иностранными художниками в других странах мира.

В течение года СКЛАД надеется организовать кинопоказы на тему библиотек, архивов и книг, приглашать на культурную площадку людей, вовлеченных в работу с библиотеками, архивами и историей.

Необходимо установить связи с институциями за рубежом, которые, возможно, могли бы помочь Государственному Архиву Абхазии. В процессе работы СКЛАД будет стремиться сотрудничать с местными институциями и приглашать к участию в рамках этой программы.

Новый ежегодный проект СКЛАДА, посвященный сгоревшему Государственному Архиву Абхазии, будет официально презентован на культурной площадке 20 февраля.