Резиденция и абхазский архив: СКЛАД представил новый проект

СКЛАД – культурная площадка, цель которой – не только популяризация современного искусства. Площадка стремится инициировать проекты, которые бы связывали между собой художников, исследователей и различные институции, а также вовлекать местную публику. С подобной мыслью этой осенью СКЛАД запустил свою программу резиденции.

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Рассказывая на пресс-конференции о международной резиденции и о том, чего СКЛАД надеется достигнуть в рамках этой программы, сооснователь СКЛАДА Асида Бутба отметила, что для культурной площадки это первый опыт, и потому немного волнительно. Бутба сообщила, что уже в мае в Абхазию должны приехать первые художники.



