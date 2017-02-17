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Резиденция и абхазский архив: СКЛАД представил новый проект

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(2:04 / 12.91Mb / просмотров видео: 7)
SputnikТомас Тхайцук, Анжелика Бения
© Sputnik. Томас Тхайцук, Анжелика Бения

Программа резиденции и проект "Архив" культурной площадки СКЛАД были презентованы на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия 17 февраля.

СКЛАД – культурная площадка, цель которой – не только популяризация современного искусства. Площадка стремится инициировать проекты, которые бы связывали между собой художников, исследователей и различные институции, а также вовлекать местную публику. С подобной мыслью этой осенью СКЛАД запустил свою программу резиденции.

Подробнее об этом читайте здесь>>

Рассказывая на пресс-конференции о международной резиденции и о том, чего СКЛАД надеется достигнуть в рамках этой программы, сооснователь СКЛАДА Асида Бутба отметила, что для культурной площадки это первый опыт, и потому немного волнительно. Бутба сообщила, что уже в мае в Абхазию должны приехать первые художники.


Теги:
Абхазия


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