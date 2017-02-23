Галустян: идея переименования Абхазии в Апсны мне симпатична

СУХУМ, 23 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Депутат Парламента Абхазии Левон Галустян на пресс-конференции в Sputnik Абхазия сказал, что идея переименования Абхазии в Апсны ему очень симпатична.

"Эта идея мне очень симпатична, при этом Республика Абхазия тоже может фигурировать в официальных документах. Если сегодня у нас в Конституции написано Республика Абхазия – Апсны, было бы неплохо, если бы Апсны стояло впереди в названии", — добавил он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Эмма Гамисония: референдум в Арцахе проходил очень демократично

Что касается референдума по внесению поправок в Конституцию Нагорного Карабаха, то, по мнению наблюдателя, необходимость была продиктована некорректным использованием Азербайджаном названия непризнанной республики.

"В беседе с нашими арцахскими коллегами нам сообщили о том, что в последнее время Азербайджан очень часто использует название "Карабах", "Нагорный Карабах" для своих спортивных команд, в названиях своих самодеятельных коллективов. Поэтому у мирового сообщества возникает определенная двусмысленность по поводу того, что является Карабахом. Сейчас, перейдя на название Арцах, все будут прекрасно понимать, что Арцах — один единственный, республика, которая более двадцати лет живет своей самостоятельной жизнью", — сказал Галустян.

Говоря на тему возможного переименования Абхазии в Апсны, вице-спикер Парламента, глава абхазской делегации наблюдателей на референдуме в Республике Арцах Эмма Гамисония отметила, что этот вопрос уже обсуждался в Парламенте.

"Я тоже думала об этом, находясь в Арцахе, но нужно изучить этот вопрос. Хотя мы уже признанная страна, и мы находимся немного в другой ситуации в сравнении с Республикой Арцах", — сказала Гамисноия.

В новой Конституции будет закреплено название "Республика Арцах", наравне с ним будет использоваться и "Нагорно-Карабахская республика".