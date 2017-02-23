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Абхазская делегация рассказала о том, как прошел референдум в Арцахе

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(2:05 / 17.16Mb / просмотров видео: 8)
Sputnik / Томас Тхайцук
© Sputnik / Томас Тхайцук

Изменения в Конституции Нагорного Карабаха предполагают переход от парламентско-президентской республики к президентской и переименованию республики в историческое название – Арцах.

Референдум в Арцахе проходил очень демократично, сказала руководитель абхазской делегации наблюдателей, вице-спикер Парламента Абхазии Эмма Гамисония на пресс-конференции в Sputnik Абхазия в четверг 23 февраля.

Конечно, наша миссия как наблюдателей была в том, чтобы следить за законным проведением референдума. По результатам выборов, 77% избирателей приняли участие, 85% из них проголосовали за внесения изменений в Конституцию, против – 15%", — добавила она.

Ахра Пачулия о референдуме в НКР

Эмма Гамисония о референдуме в НКР

Левон Гагустян о референдуме в НКР

Нагорно-Карабахская республика была провозглашена в сентябре 1991 года. В декабре того же года был проведен референдум о независимости. Результаты референдума и провозглашение независимости Нагорного Карабаха в мире признаны не были.


Теги:
Абхазия


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