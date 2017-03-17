Предвкушение и воодушевление: абхазская делегация вернулась с MITT

Sputnik, Бадри Есиава.

Достойное участие

Абхазская делегация вернулась с выставки MITT воодушевленной и полной позитивных ожиданий.

© Sputnik. Сергей Мамонтов Минтуризма Абхазии примет участие в международной выставке MITT

По словам замминистра по курортам и туризму Абхазии Астамыра Ахба, в MITT было представлено свыше ста государств и более двух с половиной тысяч крупных турагентств и компаний, с которыми абхазской делегации было тяжело конкурировать, но они справились.

"Конкурировать с такими странами, как Испания, Италия, Греция, Турция сложно, но наша страна ни в чем им не проигрывает, особенно в природно-климатических условиях и богатстве историческими объектами", — рассказал Ахба.

Он добавил, что у Абхазии есть все условия для привлечения туристов и продвижения местной продукции. На MITT Абхазия привезла новые турпрограммы, которые планируется предложить гостям уже в курортный сезон 2017 года.

Президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина сказала, что были налажены новые контакты, удалось побеседовать с представителями федерального агентства по туризму "РоссТур".

Она обратила внимание на то, что сплоченность абхазской делегации сделала выставку MITT интересной и продуктивной.

"Перспектив от нашего консолидированного выступления на выставке намного больше, и хочу сказать большое спасибо всем ее участникам. Думаю, что в следующем году мы представим Абхазию более громко", — заявила Калягина.

По ее мнению, эффект от участия в московской выставке будет ощутим уже летом 2017 года, так как в этот раз интерес к Абхазии со стороны зарубежных туроператоров был выше.

Абхазский колорит в "Экспоцентре"

Абхазский выставочный стенд привлек большое внимание турфирм и посетителей MITT, сказала начальник управления по туризму Торогово-промышленной палаты республики Инара Даурова.

"ТПП Абхазии представила большой спектр местной продукции. Были представлены различные виды алкогольной продукции, джемы, варенье, аджика, чай, мед, асызбал, аджынджух, сушеная хурма, сыр и мясо, а также печатная сувенирная продукция", — сообщила Даурова.

Она подчеркнула, что сотрудники ТПП провели уже ставшую традицией дегустацию, что у посетителей выставки вызвало большой восторг и вопросы о том, где это все можно приобрести.

По словам Дауровой, где и как можно приобрести абхазскую продукцию, очень актуальный вопрос, так как она не достаточно представлена на внешнем рынке.

"Подводя итоги выставки, хотелось бы отметить то, что нам необходимо расширять производство национальной продукции, которая должна быть представлена не только в наших магазинах, но и на российском рынке. Это наш бренд, который славится своим высоким экологическим качеством", — подчеркнула она.

Начальник информотдела Минтуризма Абхазии Адамыр Мукба поблагодарил ТПП Абхазии за работу и Sputnik Абхазия за информационное сопровождение работы ведомства.

Он отметил, что выставка MITT — очень важная площадка для всех стран, активно развивающих туристическую отрасль, и рассказал о формате стенда.

"Колоннада на Брехаловке — это узнаваемый объект для жителей Абхазии, она символизирует морские ворота, ведущие в столицу. Под этим подразумевался контекст развития морского сообщения между странами. На мой взгляд, выставка прошла очень успешно, и был проявлен большой интерес к нашему стенду не только российских компаний", — рассказал Мукба.

Мукба предположил, что в следующем году Абхазию представят еще больше компаний, что, несомненно, благотворно повлияет на развитие туротрасли республики.

Оценка туристических организаций MITT Ахба об участии в MITT: Абхазия никому не уступила

Довольны выставкой MITT остались руководители и сотрудники туристических трансферных компаний Абхазии.

"Наша компания уже много лет участвует в различных выставках, но эта, на мой взгляд, стала одной из самых полезных не только для участников, но и для тех, кто там не присутствовал", — считает представитель трансферной и экскурсионной компании Георгий Ачба.

Он добавил, что туризм – это локомотив, который тянет экономику страны вперед, и существует большая необходимость в укреплении своих позиций в этой сфере.

Представитель абхазской турфирмы Елизавета Малания поблагодарила Минтуризма за возможность проявить себя на международной площадке.

"Так как туризм — одна из ведущих отраслей Абхазии, считаю, что эта выставка позволила привлечь к себе внимание многих стран. Если раньше такого не ощущалось, то уже сегодня ситуация постепенно меняется в лучшую сторону. Было приятно, что у нашего стенда все эти дни было большое количество людей", — поделилась впечатлениями от MITT Малания.

Руслан Кокоскерия, представитель компании продвигающей этнотуризм в Абхазии, сообщил, что его предприятие уже второй год подряд участвует в MITT.

"Не может не радовать, что на такой крупной выставке, где представлены десятки государств, абхазский стенд выделялся среди всех. Это качественная реклама для нашей страны, которую мы провели сообща", — сказал Кокоскерия.

Международная выставка MITT проводится с 1994 года и удостоена знака Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI). На протяжении 20 лет эксперты отрасли признают выставку MITT главным событием туристической индустрии России.



