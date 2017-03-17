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Конкурировать сложно: абхазская делегация рассказала о выставке MITT

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(3:14 / 20.50Mb / просмотров видео: 19)
SputnikЗафас Гамгия
© Sputnik. Зафас Гамгия

Абхазская делегация приняла участие в XXIV международной выставке "Путешествия и туризм" (MITT), которая прошла с 14 по 16 марта в "Экспоцентре" Москвы.

По словам замминистра по курортам и туризму Абхазии Астамыра Ахба, в MITT было представлено свыше ста государств и более двух с половиной тысяч крупных турагентств и компаний, с которыми абхазской делегации было тяжело конкурировать, но они справились. 

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"Конкурировать с такими странами, как Испания, Италия, Греция, Турция сложно, но наша страна ни в чем им не проигрывает, особенно в природно-климатических условиях и богатстве историческими объектами", — рассказал Ахба.  

Президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина сказала, что были налажены новые контакты, удалось побеседовать с представителями федерального агентства по туризму "РоссТур".  Она обратила внимание на то, что сплоченность абхазской делегации сделала выставку MITT интересной и продуктивной.  

"Перспектив от нашего консолидированного выступления на выставке намного больше, и хочу сказать большое спасибо всем ее участникам. Думаю, что в следующем году мы представим Абхазию более громко", — заявила Калягина.  

Абхазский выставочный стенд привлек большое внимание турфирм и посетителей MITT, сказала начальник управления по туризму Торгово-промышленной палаты республики Инара Даурова. 

"ТПП Абхазии представила большой спектр местной продукции. Были представлены различные виды алкогольной продукции, джемы, варенье, аджика, чай, мед, асызбал, аджынджух, сушеная хурма, сыр и мясо, а также печатная сувенирная продукция", — сообщила Даурова.


Теги:
Абхазия


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