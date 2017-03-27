Скворцов: "Юный патриот" в Абхазии становится доброй традицией

СУХУМ, 27 мар – Sputnik, Роберт Джопуа. Третий международный военно-исторический лагерь "Юный патриот" открылся в Пицунде, об этом на пресс-конференции в Sputnik рассказал директор лагеря Григорий Скворцов.

"Проведение военно-исторического лагеря в международном формате становится доброй традицией. Обстановка хорошая. Цели, думаю, мы успешно реализуем. Главная из которых — это сближение, знакомство и дружба между ребятами и педагогами. Вторая — знакомство с культурой, историей и традициями народа Абхазии", — сказал Скворцов.

Заместитель директора школы № 460 города Москва Татьяна Трушина считает, что этот проект позволяет сформировать у детей представление о происходящих в мире разносторонних культурных процессах.

"Когда мы приехали сюда, находясь здесь несколько дней, заметили ту культуру, немного отличную от нашей, и которую даже дети заметили: доброжелательность, открытость, всегда улыбающиеся лица, очень заметно для детей и взрослых чувство патриотизма к своей маленькой республике", — отметила она.

Третий международный военно-исторический лагерь "Юный патриот" открылся 23 марта и завершится 30 марта. В нем принимают участие школьники из Карелии, Москвы и районов Абхазии. В лагере находится 40 детей и 14 педагогов. Проходят круглые столы и конференции.

В первых двух лагерях принимали участие дети из Южной Осетии, ЛНР, Карачаево-Черкесии и Подмосковья.