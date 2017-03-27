Природа и гостеприимство: участница лагеря "Юный патриот" поделилась впечатлениями

Третий международный военно-исторический лагерь "Юный патриот" открылся в Пицунде, об этом на пресс-конференции в Sputnik сообщили участники лагеря.

По словам заместителя директора школы Рауталахти (Карелия) Валентины Беляковой, все участники лагеря в восторге от Абхазии.

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"В первый же день пребывания в Абхазии мы удивились уникальной красоте республики: горы, море, солнце. Все в восторге от природы, от гостеприимства. Мы поразились тому, как нас принимает Абхазия", — сказала Белякова.

Директор лагеря Григорий Скворцов, отметил, что проведение военно-исторического лагеря в международном формате становится доброй традицией.

«Обстановка хорошая. Цели, думаю, мы успешно реализуем. Главная из которых — это сближение, знакомство и дружба между ребятами и педагогами. Вторая — знакомство с культурой, историей и традициями народа Абхазии", — сказал Скворцов.

Третий международный военно-исторический лагерь "Юный патриот" открылся 23 марта и завершится 30 марта. В нем принимают участие школьники из Карелии, Москвы и районов Абхазии. В лагере находится 40 детей и 14 педагогов. Проходят круглые столы и конференции. В первых двух лагерях принимали участие дети из Южной Осетии, ЛНР, Карачаево-Черкесии и Подмосковья.



