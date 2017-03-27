Достоевский и гастроли в Турции: абхазские театры поделились планами

Директора театров Абхазии и Южной Осетии обсудили с руководством театрального института имени Щукина планы на будущее.

Sputnik, Владимир Бегунов.

Абхазский драмтеатр собирается на гастроли в Турцию со спектаклем "Махаджиры".

"Мы будем выступать в Стамбуле и еще нескольких городах, где компактно проживают абхазские эмигранты, — рассказал председатель художественного совета Абхазского театра имени Чанба, актер, Заслуженный артист Абхазии Роман Сабуа. – Кроме того, у нас готовится премьера спектакля по Лорке "Дом Бернарды Альбы".

Гендиректор Государственного Русского драматического театра имени Искандера Ираклий Хинтба заявил, что осенью Русский театр будет ставить спектакль "Игрок" по Достоевскому, "Ревизор" Гоголя и еще один детский спектакль.

Видео смотрите здесь>>

"Кроме того, сегодня, в День театра, мы показываем "РУСДРАМ-шоу", — сказал Хинтба. – Это спектакль, который войдет в наш репертуар, составленный из диалогов и арий различных произведений, объединенных единым сюжетом".

Художественный руководитель Юго-Осетинского драмтеатра имени Хетагурова Тамерлан Дзудцов пригласил всех участников видеомоста на открытие театра в Цхинвале.

"Это будет самый современный театр на Кавказе, — сказал Дзудцов. – Дату открытия сообщу позже. Пока мы с труппой работаем в здании Совета профсоюзов и готовимся к новоселью".

По словам Дзудцова, откроется театр спектаклями "Заячье счастье" Тыхова, "Виндзорские насмешницы" Шекспира и "Фатима" Хетагурова. В планах у худрука создать свой театральный Юго-Осетинский фестиваль "Кавказский дом".

Ректор театрального института имени Щукина Евгений Князев поздравил участников с Днем театра и рассказал, что вместе с абхазской студенческой группой собирается приехать на фестиваль Искандера с постановкой "Софички" по одноименной повести писателя.

"Надеюсь, Русский театр поможет нам и сделает декорации к спектаклю, сложно везти все это из Москвы", — сказал Князев.

Ираклий Хинтба посетовал, что в Абхазии нет некоторых театральных специалистов, которых приходится приглашать из России. И предложил Князеву Русский театр как площадку для студенческих экспериментов. Ректор обещал подумать

Кроме того, Хинтба рассказал, что сейчас все усилия театра брошены на апрельскую премьеру "Пяти вечеров".

"Труппа работает круглосуточно, без выходных, рассказал гендиректор РУСДРАМа. – Но актерам это нравится, потому что актеры профессионально растут, только когда выходят на сцену. Кроме того, у наших актеров повысились зарплаты, потому что театр начал зарабатывать. Вот, к примеру, на сегодняшнее представление проданы практически все 500 билетов, несмотря на то, что они были не самыми дешевыми".

Профессор театрального института имени Щукина Анна Дубровская поздравила участников видеомоста с Днем театра и пожелала новых премьер.