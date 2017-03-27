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Театралы трех стран поделились планами и проблемами в Sputnik Абхазия

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© Sputnik. Зафас Гамгия, Владимир Бегунов

В День театра 27 марта в пресс-центре Sputnik прошел видеомост Сухум-Москва-Цхинвал.

Директора театров Абхазии и Южной Осетии обсудили с руководство театрального института имени Щукина планы на будущее. 

Абхазский драмтеатр готовит премьеру "Дома Бернарды Альбы" по Лорке и собирается на гастроли в Турцию со спектаклем "Махаджиры", — рассказал председатель художественного совета  Абхазского театра имени Чанба, актер, Заслуженный артист Абхазии Роман Сабуа.

Подробнее об этом читайте здесь>>

Гендиректор РУСДРАМА Ираклий Хинтба заявил, что осенью Русский театр будет ставить "Игрока" Достоевского, "Ревизора" и еще один детский спектакль.

Худрук Юго-Осетинского драмтеатра имени Хетагурова Тамерлан Дзудцов пригласил всех участников видеомоста на открытие театра в Цхинвале.

Ректор театрального института имени Щукина Евгений Князев поздравил участников с Днем театра и рассказал, что вместе с абхазской студенческой группой собирается приехать на фестиваль Искандера с постановкой "Софички" по одноименной повести писателя.

Юго-Осетинский актер Григорий Мамиев посетовал на нехватку в республике театральных режиссеров и попросил профессора театрального института имени Щукина Анну Дубровскую поставить спектакль в Цхинвале.

Теги:
Абхазия


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