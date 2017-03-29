На пороге катастрофы: пробы и ошибки борьбы с вредителями в Абхазии

Sputnik, Анжелика Бения.

Вредоносные насекомые номер один, злостные и особо опасные: самшитовая огневка, красный пальмовый долгоносик и клоп щитник, известный как клоп-вонючка — стали главными героями пресс-конференции в Sputnik Абхазия главного эколога страны Савелия Читанава и директора Государственной службы по защите растений Владимира Герия.

В течение четырех последних лет в Абхазии пытаются сократить их численность. Борьба с вредителями продолжится и в 2017 году. По словам Владимира Герия, объем финансирования уже заложен в государственный бюджет республики.

"Примерно в мае или апреле будет лет бабочек. Масштабы количества вредителей в этом году предположить сложно", – сообщил Герия.

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Председатель Госкомитета по экологии и охране природы Абхазии Савелий Читанава считает, что Абхазия вообще оказалась на грани экологической катастрофы.

"На территории Абхазии около 5 тысяч гектаров насаждений самшита. Из общего числа три четверти пострадали от огневки. Можно смело констатировать, самшит на этой территории погиб. Мы находимся на пороге экологической катастрофы", – сказал он.

В мировой практике, по словам Читанава, есть список вредителей, который ежегодно обновляется, и мониторить его нужно обязательно.

"К сожалению, в Сочинском регионе, откуда и пришли к нам эти насекомые, из этого списка обнаружено 20 видов вредителей. О чем это говорит? О слабой работе карантинных групп", – отметил он.

Большое количество вредителей Герия назвал экологическим сбоем. Директор Государственной службы по защите растений уверен, что сохранить весь самшит от огневки было невозможно.

"Ранние периоды развития вредителей схожи. Мы стараемся максимально снизить их распространение. Практически невозможно было сохранить весь самшит в Абхазии, даже будучи вооруженными исчерпывающим количеством ядохимикатов и техники, потому что это природа. Это экологический сбой, с которым мы часто будем сталкиваться", – сказал Герия.

Самшитовая огневка

Распространяется огневка на территории Абхазии с 2014 года. Ею заселены, практически все самшитники Абхазии. Активная борьба с бабочкой в республике началась в 2016 году. Была разработана государственная программа, сформирована комиссия специалистов.

Для сохранения самшита в Абхазии были использованы все известные методы борьбы: воздушные (вертолетом) и наземные (тракторами), даже феромонные ловушки, привезенные из Чехии, были использованы, которыми удалость уничтожить лишь малую часть бабочек, доложил Читанава.

В 2016 году, по его словам, было израсходован один миллион рублей на борьбу с огневкой.

Алексей Куденко Опыт борьбы с самшитовой огневкой поможет в борьбе с саранчой

"Мы не могли знать, будет ли стопроцентная польза от применения авиаопрыскивания димилином. Но, тем не менее, мы работали. Методом проб и ошибок использовали известные в мировой практике методы борьбы с огневкой", – сказал главный эколог страны.

Ввиду того, что вредитель оказался новым для фауны Абхазии, то естественных врагов на территории республики у него нет, они есть на родине в юго-восточной Азии, где продолжает произрастать в больших количествах самшит. Численность огневки там регулируют самшитовые мошки.

Биологический метод путем завоза этих мошек был испробован и в Сочи тоже. Однако, по словам Читанава, в результате исследования стало ясно, что внимание мошек привлекают и абхазские пчелы.

Красный пальмовый долгоносик

Долгоносик тоже иммигрант в Абхазии, пришелец из России.

По словам Владимира Герия, пальмовый долгоносик вызывает крайние опасения.

"Злостный вредитель. Сложные методы борьбы с ним. Есть опыт борьбы в странах Восточного Средиземноморья. Долгоносик проникает в толщу пальмы. Пораженное этим вредителем растение определить невозможно, пока пальма не высохнет", – сказал директор Госслужбы по защите растений.

Клоп-вонючка © Sputnik. Титиевский Валерий Минсельхоз о борьбе с лесными клопами: своими силами не справимся

А вот клоп щитник, более известный как клоп-вонючка, уже местный вредитель.

"Как оказалось, и вонючка вредит сельскохозяйственным угодьям. Несмотря на то, что в профессиональной терминологии он не вредитель. Его распространение было впечатляющим в прошлом и позапрошлом годах", – отметил Герия.

Клоп развивается повсеместно, добавил он, и бороться с щитником "все равно, что бороться с мухами".

"Мы выбрали определенные места большого скопления клопов, где будем проводить защитные обработки с применением сельскохозяйственной химии", – сказал он.

У щитника есть естественные враги – ласточки и воробьи, однако, по словам Герия, в 2016 году птиц в Абхазии было мало.

"На птичек в 2017 году тоже возлагаем надежды, а вот с огневкой мы один на один", – добавил фитозащитник.

На сегодняшний день, по словам Савелия Читанава разрабатывается программа по созданию питомников и банка семян исчезающих видов.