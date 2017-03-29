Слабая работа карантинных служб: экологи Абхазии рассказали о вредителях

Вредоносные насекомые номер один, злостные и особо опасные: самшитовая огневка, красный пальмовый долгоносик и клоп щитник, известный как клоп-вонючка — стали главными героями пресс-конференции в Sputnik Абхазия главного эколога страны Савелия Читанава и директора Государственной службы по защите растений Владимира Герия

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В мировой практике, по словам Читанава, есть список вредителей, который ежегодно обновляется, и мониторить его нужно обязательно.

"К сожалению, в Сочинском регионе, откуда и пришли к нам эти насекомые, из этого списка обнаружено 20 видов вредителей. Это говорит о слабой работе карантинных служб, которые обязаны фиксировать эти явления", – сказал Читанава.

На сегодняшний день, по словам главного эколога Абхазии Савелия Читанава разрабатывается программа по созданию питомников и банка семян исчезающих видов.



