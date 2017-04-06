Шутка "диктатора": для подсказки буду моргать

Sputnik, Владимир Бегунов.

"Тотальный диктант" в Абхазии в этом году пройдет в Сухуме, в Национальной библиотеке имени Папаскир, 8 апреля в 14:00. Хотя желание провести его, как рассказали организаторы, высказывали еще Гагра и Очамчыра, но сейчас у них не получилось соблюсти технические требования: чтец, большая аудитория, быстрый интернет, экспертная группа по проверке работ. Возможно, в следующем году в республике читать диктант будут в нескольких городах.

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По словам руководителя Русского культурного центра и сотрудника представительства "Россотрудничества" Натальи Каюн, писать "Тотальный диктант" в этом году можно без регистрации на официальном сайте. Сам диктант продлится меньше часа, результаты станут известны после 12 апреля. Их можно увидеть на сайте "Тотального диктанта" или получить на руки, придя в "Россотрудничество".

Организаторы продолжают проводить подготовительные курсы, которые проходят каждую пятницу в 16.00 по улице Абазинской в "Россотрудничестве".

"Тотальный диктант" проводится в мире четырнадцатый раз, — говорит Наталья Каюн. – В этом году в нем предполагается участие 150 тысяч человек. У нас в прошлом году было 150 участников, а начинали мы три года назад с 26 участников. В этом году есть желающие писать, которые планируют приехать в Сухум на диктант из Очамчыры и Гала".

"Диктатором", или чтецом текста, выбрали советника-посланника Посольства России в Абхазии Юрия Ясносокирского.

"Я, помимо дипломатической работы, еще и преподаватель международного права, — сказал Ясносокирский. – Так что к этой миссии готов. Конечно, буду репетировать, как и перед каждой лекцией, хотя выступать публично мне не впервой. Приходилось посещать курсы по риторике".

На вопрос, будет ли "диктатор" интонационно подсказывать пишущим, дипломат пошутил: "Я буду моргать".

Руководитель общественной организации "Апсны-Русь" Татьяна Леонова сказала, что текст диктанта в этом году писал Леонид Юзефович, и он будет посвящен Пермскому краю, его городам и рекам. Текст существует в трех вариантах, которые распределяются по часовым поясам. Организаторы получат его за три часа до начала диктанта.

Сам Юзефович в интервью радио Sputnik Казахстан говорил, что ему сложно было сокращать текст до стандарта "Тотального диктанта" — 250 слов.

"Сам я буду читать в Новосибирском университете, где по традиции, в качестве "диктаторов" выступают авторы, — рассказал Юзефович. – Мне очень приятно, что меня пригласили написать его, приятно оказаться в компании тех писателей, которые составляли его в предыдущие годы".

По словам Юзефовича, его авторский тест дорабатывали организаторы "Тотального диктанта", усложняли, меняли пунктуацию.

Леонид Юзефович – активный пользователь социальных сетей. В интервью он признался, что в сети часто пишет неграмотно, пропускает запятые, хотя знает, где они должны быть.

"Социальные сети – особый вид общения, это записанная устная речь", — признался писатель.

"Тотальный диктант" появился в 2004 году в рамках "Дней гуманитарного факультета" в Новосибирском госуниверситете. Поначалу в качестве текстов использовали отрывки из русской и зарубежной классики.

С 2010 года писать тексты для "Тотального диктанта" приглашают современных писателей. В разное время ими были Борис Стругацкий, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов и другие. В этом году его автором стал Леонид Юзефович из Перми. По книгам Юзефовича сняты сериалы "Казароза", "Гибель империи", "Контрибуция". Известность писателю принес цикл детективно-исторических романов о сыщике Иване Путилине, жившем в начале ХХ века, чье имя обросло множеством легенд.

В 2014 году появилась возможность написать "Тотальный диктант" онлайн.

"Тотальный диктант" – ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Ее цель – дать возможность каждому человеку проверить знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности. Идея добровольного диктанта для всех желающих родилась в Новосибирском госуниверситете. В 2016 году в акции приняли участие 146 тысяч человек по всему миру.

Информационным партнером "Тотального диктанта" в 2017 году стало информационное агентство и радио Sputnik Абхазия.



