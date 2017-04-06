"Тотальный диктант": организаторы сказали, что хотят видеть чиновников

По словам руководителя Русского культурного центра и сотрудника представительства "Россотрудничества" Натальи Каюн, писать "Тотальный диктант" в этом году можно без регистрации на официальном сайте. Сам диктант продлится меньше часа, результаты станут известны после 12 апреля. Их можно увидеть на сайте "Тотального диктанта" или получить на руки, придя в "Россотрудничество".

"Диктатором", или чтецом текста, выбрали советника-посланника Посольства России в Абхазии Юрия Ясносокирского.

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На вопрос, будет ли "диктатор" интонационно подсказывать пишущим, дипломат пошутил: "Я буду моргать".

Наталья Каюн пригласила поучаствовать в диктанте авторитетных абхазских чиновников для привлечения внимания к мероприятию.

Руководитель общественной организации "Апсны-Русь" Татьяна Леонова сказала, что текст диктанта в этом году писал Леонид Юзефович, и он будет посвящен Пермскому краю, его городам и рекам. Текст существует в трех вариантах, которые распределяются по часовым поясам. Организаторы получат его за три часа до начала диктанта.

По книгам Юзефовича сняты сериалы "Казароза", "Гибель империи", "Контрибуция". Известность писателю принес цикл детективно-исторических романов о сыщике Иване Путилине, жившем в начале ХХ века, чье имя обросло множеством легенд.

"Тотальный диктант" – ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Ее цель – дать возможность каждому человеку проверить знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности. Идея добровольного диктанта для всех желающих родилась в Новосибирском госуниверситете. В 2016 году в акции приняли участие 146 тысяч человек по всему миру.

Информационным партнером "Тотального диктанта" в 2017 году стало информационное агентство и радио Sputnik Абхазия.



