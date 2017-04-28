Минкультуры о Российско-абхазской конференции: это будет необычно

СУХУМ, 28 апр — Sputnik, Бадри Есиава. Необычной будет вторая научно-практическая конференция "Совершенствование процесса охраны и использования объектов ИКН", которая открывается 28 апреля в Абхазии, рассказал в пресс-центре Sputnik заместитель министра культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Батал Кобахия.

"Это будет необычная конференция, которая будет проходить не в привычном академическом формате, а в режиме расширенного круглого стола. Мы решили сделать это именно так, потому что хотим живого общения и реагирования на проблемы, которые сегодня перед нами стоят", — отметил Кобахия.

Министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия подчеркнула, что эта конференция проводится уже второй год. Предыдущий опыт показал, что встречи с коллегами из России были очень плодотворными. Она выразила уверенность, что результаты конференции 2017 года будут не менее положительными.

"Встреча в прошлом году была очень эффективной. Мы обмениваемся опытом, думаем о том, как адаптировать положительный российский опыт в сфере охраны историко-культурного наследия в Абхазии. Я уверена, что сегодняшняя конференция даст положительные результаты", — сказала Арсалия.

Заместитель директора Департамента Государственной охраны культурного наследия России Георгий Сытенко отметил, что между Россией и Абхазией всегда есть твердая почва для взаимодействия, и существует не просто план совместных мероприятий, но плотное, дружественное и практическое взаимодействие по линии охраны ИКН.

По его словам, такое тесное сотрудничество обусловлено активностью не только российских специалистов, но и их коллег из Абхазии, которые участвуют во всех мероприятиях за пределами республики.

"Наши коллеги участвуют во всех мероприятиях, включая узкие специфические. Например, совещание специалистов в области государственного надзора, совещание юристов и так далее. Хочется отметить, что обмен опытом абсолютно двусторонний. Я бы не хотел, чтобы сложилось неправильное впечатление о том, что приехали русские учить жизни. Такая задача никогда не ставилась и не ставится", — подчеркнул Сытенко.

Он добавил, что российским специалистам интересен опыт коллег из Абхазии в области охраны историко-культурного наследия, который нарабатывался в том числе через общение с европейскими специалистами.

Конференция будет разделена на две темы, рассказал Батал Кобахия. В первой ее части будет обсуждаться существующая система и практика в сфере охраны историко-культурных объектов, а во второй — что можно сделать для улучшения этой системы и практики, и какие для этого принимаются меры в Абхазии.

На конференцию приехала разносторонняя делегация, дополнил коллегу замдиректора Департамента Государственной охраны культурного наследия РФ Георгий Сытенко.

"В нашу делегацию входят не только госслужащие, но и юристы, практические специалисты, реставраторы. Это специалисты всех уровней, которые каждый день занимаются делом по охране историко-культурного наследия", — обратил внимание Сытенко.

Он считает, что абхазские и российские специалисты в области культуры понимают друг друга с полуслова, так как проблемы и реалии перед ними стоят общие.

Участники конференции посетят историко-культурный заповедник Питиунт и Бзыбский исторический комплекс.



