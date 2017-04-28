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Пресс-конференция с руководством Минкультуры Абхазии и Департаментом Государственной охраны историко-культурного наследия России

Минкультуры о Российско-абхазской конференции: это будет необычно

© Sputnik. Зафас Гамгия
Пресс-центр
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Пресс-конференция руководства Минкультуры Абхазии и Департамента Государственной охраны историко-культурного наследия России о проведении международной научно-практической конференции "Совершенствование процесса охраны и использования объектов ИКН" прошла в пресс-центре Sputnik Абхазия в пятницу 28 апреля.

СУХУМ, 28 апр — Sputnik, Бадри Есиава. Необычной будет вторая научно-практическая конференция "Совершенствование процесса охраны и использования объектов ИКН", которая открывается 28 апреля в Абхазии, рассказал в пресс-центре Sputnik заместитель министра культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Батал Кобахия.

"Это будет необычная конференция, которая будет проходить не в привычном академическом формате, а в режиме расширенного круглого стола. Мы решили сделать это именно так, потому что хотим живого общения и реагирования на проблемы, которые сегодня перед нами стоят", — отметил Кобахия. 

Министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия подчеркнула, что эта конференция проводится уже второй год. Предыдущий опыт показал, что встречи с коллегами из России были очень плодотворными. Она выразила уверенность, что результаты конференции 2017 года будут не менее положительными. 

"Встреча в прошлом году была очень эффективной. Мы обмениваемся опытом, думаем о том, как адаптировать положительный российский опыт в сфере охраны историко-культурного наследия в Абхазии. Я уверена, что сегодняшняя конференция даст положительные результаты", — сказала Арсалия. 

Заместитель директора Департамента Государственной охраны культурного наследия России Георгий Сытенко отметил, что между Россией и Абхазией всегда есть твердая почва для взаимодействия, и существует не просто план совместных мероприятий, но плотное, дружественное и практическое взаимодействие по линии охраны ИКН. 

По его словам, такое тесное сотрудничество обусловлено активностью не только российских специалистов, но и их коллег из Абхазии, которые участвуют во всех мероприятиях за пределами республики. 

"Наши коллеги участвуют во всех мероприятиях, включая узкие специфические. Например, совещание специалистов в области государственного надзора, совещание юристов и так далее. Хочется отметить, что обмен опытом абсолютно двусторонний. Я бы не хотел, чтобы сложилось неправильное впечатление о том, что приехали русские учить жизни. Такая задача никогда не ставилась и не ставится", — подчеркнул Сытенко. 

Он добавил, что российским специалистам интересен опыт коллег из Абхазии в области охраны историко-культурного наследия, который нарабатывался в том числе через общение с европейскими специалистами. 

Конференция будет разделена на две темы, рассказал Батал Кобахия. В первой ее части будет обсуждаться существующая система и практика в сфере охраны историко-культурных объектов, а во второй — что можно сделать для улучшения этой системы и практики, и какие для этого принимаются меры в Абхазии.  

На конференцию приехала разносторонняя делегация, дополнил коллегу замдиректора Департамента Государственной охраны культурного наследия РФ Георгий Сытенко. 

"В нашу делегацию входят не только госслужащие, но и юристы, практические специалисты, реставраторы. Это специалисты всех уровней, которые каждый день занимаются делом по охране историко-культурного наследия", — обратил внимание Сытенко. 

Он считает, что абхазские и российские специалисты в области культуры понимают друг друга с полуслова, так как проблемы и реалии перед ними стоят общие. 

Участники конференции посетят историко-культурный заповедник Питиунт и Бзыбский исторический комплекс.  


Теги:
Абхазия


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