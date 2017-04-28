Русские не приехали учить: в Sputnik рассказали, как пройдет абхазо-российская конференция

Министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия подчеркнула, что эта конференция проводится уже второй год. Предыдущий опыт показал, что встречи с коллегами из России были очень плодотворными. Она выразила уверенность, что результаты конференции 2017 года будут не менее положительными.

Необычной будет вторая научно-практическая конференция "Совершенствование процесса охраны и использования объектов ИКН", которая открывается 28 апреля в Абхазии, рассказал в пресс-центре Sputnik заместитель министра культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Батал Кобахия.

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"Это будет необычная конференция, которая будет проходить не в привычном академическом формате, а в режиме расширенного круглого стола. Мы решили сделать это именно так, потому что хотим живого общения и реагирования на проблемы, которые сегодня перед нами стоят", — отметил Кобахия.

Заместитель директора Департамента Государственной охраны культурного наследия России Георгий Сытенко отметил, что между Россией и Абхазией всегда есть твердая почва для взаимодействия, и существует не просто план совместных мероприятий, но плотное, дружественное и практическое взаимодействие по линии охраны ИКН.

По его словам, такое тесное сотрудничество обусловлено активностью не только российских специалистов, но и их коллег из Абхазии, которые участвуют во всех мероприятиях за пределами республики. "Наши коллеги участвуют во всех мероприятиях, включая узкие специфические. Например, совещание специалистов в области государственного надзора, совещание юристов и так далее. Хочется отметить, что обмен опытом абсолютно двусторонний. Я бы не хотел, чтобы сложилось неправильное впечатление о том, что приехали русские учить жизни. Такая задача никогда не ставилась и не ставится", — подчеркнул Сытенко.

Участники конференции посетят историко-культурный заповедник Питиунт и Бзыбский исторический комплекс.