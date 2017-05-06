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Пресс-конференция

Красный Крест в Абхазии получил данные о 30 неизвестных захоронениях

© Sputnik.
Пресс-центр
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Пресс-конференция ко Всемирному дню Красного Креста и Красного Полумесяца прошла в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия в субботу 6 мая.

СУХУМ, 6 май —  Sputnik, Амра Амичба. Около 30 ранее неизвестных мест захоронений останков времен грузино-абхазской войны будут исследованы в Абхазии. Об этом сообщил глава миссии МККК Мауро Морабито на пресс-конференции в субботу 6 мая.

Новые данные получены в рамках координационной комиссии с участием абхазской и грузинской сторон при посредничестве Международного комитета Красного Креста. 

При этом Мауро Морабито уточнил, что если даже и есть подтвержденная информация о месте захоронения, не факт, что там найдут останки.

"Уже прошло очень много времени. По мировой статистике только 30 процентов благоприятного исхода. Поменялся ландшафт населенных пунктов, и другая причина – лучшие носители информации ДНК, ближайшие родственники, родители ушли из жизни", — заметил глава миссии. 

По информации международной организации, на сегодняшний день в списках пропавших без вести в результате грузино-абхазской войны числятся более 2300 человек, из них порядка 180 жителей Абхазии. 

"Это не цифры на бумаге, а конкретные люди, которые могут быть официально захоронены близкими родственниками. Поэтому наша работа важна", — сказал он.  

Мауро Морабито отметил, что в последние годы значительная часть работы Международного Красного Креста в Абхазии сосредоточена именно на поиске пропавших без вести. 

"Мы не определяем причины произошедшего, мы не пишем историю. Наша работа сугубо гуманитарная, беспристрастная и нейтральная", — подчеркнул он. 

Рассказывая о деятельности МККК, который первым из гуманитарных организаций приехал в Абхазию после войны, помощник главы миссии Борис Казанба уточнил, что значительная часть программ передана абхазским властям.

"Красный Крест начинает работать там, где был вооруженный конфликт, и местные власти не в состоянии помочь населению. Сейчас же многие программы переданы государству. В частности, кроме Кодорского ущелья, прекращена раздача гуманитарной помощи. Там после 2008 года из двух тысяч жителей остались 105 человек, в основном это люди преклонного возраста. А многие помнят после войны, как по республике ездило много грузовиков с красными крестами. Местным властям передан ортопедический центр в Гагре, который изначально открывал именно МККК. Передали Министерству соцобеспечения и программу помощи на дому", — сказал Казанба.

Из ныне действующих программ МККК – поддержка связи между семьями, разделенными войной, и деятельность, связанная с запросами документов. Казанба подчеркнул, что ни о каких паспортах речь не идет.

"Это документы, необходимость в которых возникает при наступлении пенсионного возраста. В основном сертификаты, свидетельства о рождении, браке, выписки из трудовых книжек, — заметил помощник. — За 2016 год передано посланий Красного Креста — 286, несмотря на то, что есть телефоны и интернет, письма-послания остаются актуальными".

Также МККК ежегодно проводит тренинги для студентов исторического и юридического факультетов АГУ по международному гуманитарному праву. 

Сразу после войны в Абхазии работали 130 сотрудников МККК, сейчас только 15 человек, включая главу миссии. 


Теги:
Абхазия


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