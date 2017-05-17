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Пресс-конференция об акции Ночь в музее

"Ночной" забег по музеям Сухума

© Sputnik / Томас Тхайцук
Пресс-центр
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Куда пойти и что увидеть в "Ночь в музее" в Сухуме рассказали в пресс-центре Sputnik министр культуры Абхазии Эльвира Арсалия, замминистра Батал Кобахия и директор Абхазского госмузея Аркадий Джопуа 17 мая.

Sputnik, Владимир Бегунов.

Детские конкурсы и спецвыставка из фондов

Акция "Ночь в музее" состоится в Сухуме 18 мая. Детские игры в Госмузее, выступления молодых поэтов в музее Гулиа, народные гуляния в музее Боевой Славы и презентация книг Руслана Гожба в Музее истории зарубежных абхазов — это далеко не полный перечень того, что пройдет в эту ночь в музеях Сухума. 

Абхазский государственный музей
© Sputnik. Томас Тхайцук
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Как рассказала Эльвира Арсалия, три года назад в международную акцию "Ночь в музее" первым включился Абхазский госмузей. Сегодня в ней участвуют уже четыре музея и детская картинная галерея "Айнар".

"Если мы начинали только с отдела этнографии, то сейчас все отделы музея включились в эту акцию, — сказал директор Абхазского государственного музея Аркадий Джопуа. – Программа разнообразная, так что приходите всей семьей, с детьми, друзьями, людям любого возраста будет интересно".

Как сказала Эльвира Арсалия, все музеи, участвующие в акции в Сухуме, находятся в шаговой доступности. И в эту ночь посещение музея можно превратить в праздник для своей семьи. 

В Абхазском государственном музее будут тематические экскурсии, игры для детей, специальная экспозиция из запасников, которая будет действовать только в этот день.

Государственный музей Боевой Славы планирует провести народные гуляния. 

Видео об этом смотрите здесь>>

В Литературном музее Дмитрия Гулиа пройдут выступления бардов и молодых поэтов.

В Музее истории зарубежных абхазов имени Омара Бейгуаа состоится фотовыставка по мотивам произведения Баграта Шинкуба, выставка рукоделия зарубежных диаспор и презентация книг историка и публициста Руслана Гожба.

"Советую вам завтра одеть кроссовки, чтобы бегать между пятью музеями, — сказал Батал Кобахия. — Это акция интересна самой атмосферой, возможностью увидеть и почувствовать музей как живой организм".

День открытых дверей в заброшенной усадьбе

По словам замминистра культуры республики, музей сегодня является важным пунктом сохранения связи между поколениями.

Акция ночь в Музее
© Sputnik / Томас Тхайцук
Детские игры, выставки и народные гуляния: "Ночь в музее" пройдет в Сухуме

Участники пресс-конференции высказали надежду, что в следующем году к акции присоединятся другие музеи, заповедники и частные собрания в разных городах республики. 

"Я бы не только в действующих музеях проводил такую акцию, — сказал Кобахия, — но устроил бы день открытых дверей, к примеру, в усадьбе Вороновых "Ясочка". Она практически не существует, там и дверей-то по сути нет, — война все разрушила. Неплохо, чтобы люди увидели это все и поняли, что этот объект надо восстанавливать".

Замминистра культуры рассказал, что к столетию Государственного музея Абхазии готовится к изданию альбом, в котором будут фотографии и описания коллекции музея. Это только начало работы, которая в дальнейшем должна привести к оцифровке музейных фондов и созданию виртуальной экспозиции.

"Ночь в музее" – международная культурная акция, придуманная в 1999 году во Франции. Во многие музеи мира вход в эту ночь бесплатный. Чтобы привлечь молодую аудиторию, различные музеи готовят специальные неформальные акции.




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