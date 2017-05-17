"Ночь в музее" в Сухуме: организаторы рассказали, куда бежать

В Абхазском государственном музее будут тематические экскурсии, игры для детей, специальная экспозиция из запасников, которая будет действовать только в этот день. Государственный музей Боевой Славы планирует провести народные гуляния.

В Литературном музее Дмитрия Гулиа пройдут выступления бардов и молодых поэтов.

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В Музее истории зарубежных абхазов имени Омара Бейгуаа состоится фотовыставка по мотивам произведения Баграта Шинкуба, выставка рукоделия зарубежных диаспор и презентация книг историка и публициста Руслана Гожба.

Как сказала Эльвира Арсалия, все музеи, участвующие в акции в Сухуме, находятся в шаговой доступности. И в эту ночь посещение музея можно превратить в праздник для своей семьи.

Участники пресс-конференции высказали надежду, что в следующем году к акции присоединятся другие музеи, заповедники и частные собрания в разных городах республики.

"Я бы не только в действующих музеях проводил такую акцию, — сказал Кобахия, — но устроил бы день открытых дверей, к примеру, в усадьбе Вороновых "Ясочка". Она практически не существует, там и дверей-то по сути нет, — война все разрушила. Неплохо, чтобы люди увидели это все и поняли, что этот объект надо восстанавливать".

"Ночь в музее" – международная культурная акция, придуманная в 1999 году во Франции. Во многие музеи мира вход в эту ночь бесплатный. Чтобы привлечь молодую аудиторию, различные музеи готовят специальные неформальные акции.



