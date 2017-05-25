Аджинджал: сборная Абхазии по футболу начала подготовку к ЧЕ ConIFA

СУХУМ, 25 мая – Sputnik, Роберт Джопуа. Национальная сборная Абхазии по футболу начала тренировочные сборы в преддверии Чемпионата Европы по версии ConIFA, об этом на пресс-конференции в Sputnik сообщил главный тренер команды Беслан Аджинджал.

"На данный момент мы уже находимся на тренировочном сборе. На нем присутствуют кандидаты в национальную сборную Абхазии. Из 26 кандидатов выберем 20 человек, которые представят нашу республику на Чемпионате Европы", — сказал Аджинджал.

Главный тренер сборной также отметил, что кандидаты на участие в европейском турнире представляют как внутренний чемпионат, так и зарубежные. По его словам, в числе претендентов есть и «герои» прошедшего Чемпионата мира — Алексей Бондаренко, Дмитрий Кортава, Шабат Логуа и другие. Приглашен на сборы и Сандро Цвейба.

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Вице-президент ConIFA Дмитрий Пагава рассказал журналистам о том, что принимающая сторона прикладывает все усилия для проведения чемпионата на высоком уровне.

"Подготовка Чемпионата Европы приглашающей стороной ведется на хорошем уровне. Подготовка полей, условий проживания футболистов, уверен, будет не хуже, чем у нас. Аэропорт и место проживания находятся недалеко от мест проведения игр. Федерация футбола Севреного Кипра и правительства республики делают все для того, чтобы чемпионат прошел в хорошей спортивной обстановке", — подчеркнул он.

© Sputnik / Томас Тхайцук ПК по результатам чемпионата по футболу и составу сборной Абхазии

Пагава также сказал, что конкурентами абхазской сборной могут стать хозяева чемпионата, а также действующие чемпионы Европы. Главный тренер Беслан Аджинджал согласился с мнением Пагава и добавил, что команда Северного Кипра начала тренировочные сборы еще в начале мая.

"Хотим мы или не хотим этого, но они (ред. – команда Северного Кипра) будут фаворитами. Также хорошая команда у Южной Осетии. Карпаталия — для нас темная лошадка. Мы чемпионы мира и едем за победой", — отметил Аджинджал.

На пресс-конференции в Sputnik была представлена форма национальной сборной Абхазии по футболу. Она представлена в двух цветах — синем и белом. Президент Федерации футбола Абхазии Джума Кварацхелия поблагодарил руководителя компании «Вина и воды Абхазии» Николая Ачба за помощь в приобретении футбольной экипировки и главу государства за оказание помощи.

Джума Кварацхелия также рассказал представителям СМИ о том, что следующий Чемпионат мира по футболу по версии ConIFA 2018 года планируется провести в Англии.

Чемпионат Европы по версии ConIFA пройдет с 4 по 11 июня 2017 года в Северном Кипре. Сборная Абхазии примет участие в качестве чемпиона мира. Всего в турнире сыграют восемь команд, которые были разбиты на две группы – группу "А" и группу "Б". Абхазия попала в группу "А" к хозяевам – Северному Кипру, вместе с Южной Осетией и Карпаталией (венгры Закарпатья). Во вторую группу "Б" попали Падания, Элан Ванин (остров Мэн), Графство Ницца и Секейский край.

Конфедерация независимых футбольных ассоциаций была образована в 2013 году. ConIFA объединяет сборные по футболу стран и автономий, официально не вошедшие в состав FIFA, и насчитывает более 25 команд.



