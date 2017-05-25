Синяя и белая: представлена официальная форма сборной Абхазии на ЧЕ ConIFA

Национальная сборная Абхазии по футболу начала тренировочные сборы в преддверии Чемпионата Европы по версии ConIFA, об этом на пресс-конференции в Sputnik сообщил главный тренер команды Беслан Аджинджал.

"На данный момент мы уже находимся на тренировочном сборе. На нем присутствуют кандидаты в национальную сборную Абхазии. Из 26 кандидатов выберем 20 человек, которые представят нашу республику на Чемпионате Европы", — сказал Аджинджал.

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Главный тренер сборной также отметил, что кандидаты на участие в европейском турнире представляют как внутренний чемпионат, так и зарубежные. По его словам, в числе претендентов есть и "герои" прошедшего Чемпионата мира — Алексей Бондаренко, Дмитрий Кортава, Шабат Логуа и другие. Приглашен на сборы и Сандро Цвейба.

Вице-президент ConIFA Дмитрий Пагава рассказал журналистам о том, что принимающая сторона прикладывает все усилия для проведения чемпионата на высоком уровне.

На пресс-конференции в Sputnik была представлена форма национальной сборной Абхазии по футболу. Она представлена в двух цветах — синем и белом.

Чемпионат Европы по версии ConIFA пройдет с 4 по 11 июня в Северном Кипре. Сборная Абхазии примет участие в качестве Чемпиона мира. Всего в турнире сыграют 8 команд, которые были разбиты на две группы – группу "А" и группу "Б". Абхазия попала в группу "А" к хозяевам – Северному Кипру, вместе с Южной Осетией и Карпаталией (венгры Закарпатья). Во вторую группу "Б" попали Падания, Элан Ванин (остров Мэн), Графство Ницца и Секейский край.



