Актеры Абхазского драмтеатра: мы видели слезы тысячи людей

СУХУМ, 26 май — Sputnik, Амра Амичба. Актеры Абхазского драмтеатра видели слезы тысячи людей во время показа "Махаджиров" и "Семры" в Кефкене, сообщил актер Даур Арухаа на пресс-конференции в Sputnik, 26 мая в пятницу.

Видео об этом смотрите здесь>>

На турецком берегу Черного моря, где впервые высадились махаджиры, установили сцену.

"Выступая на сцене театра, мы практически не видим зрителей, софиты бьют в глаза. А тут все вживую, открытая площадка — видишь людей, их лица и реакцию. Что удивило, даже молодые девушки рыдали. Это очень трогательно и, с другой стороны, очень тяжело, — признался Арухаа. — У меня в «Махаджирах» есть монолог, и, к своему удивлению, когда зашел за ширму, обнаружил, что и у меня слезы текут. Не раз играл в этом спектакле, но с чистого листа как будто играл. Никакой акустики, люди стоят, смотрят на тебя, ждут и хотят разрешить эту проблему".

По словам актера, достаточно побывать в местечке Кефкен в пещере, где выбиты фамилии и имена тех, кто покинул Родину и прибыл в Турцию, чтобы представить, через что прошли переселенцы.

"Один из старших нам рассказал, что какое-то время махаджиры находились в этих пещерах, где мы давали представление. Там кругом пустыня и скалы, — рассказал Дуар Арухаа. — Наш режиссер Мадина Аргун, когда пришла на это место, начала рыдать. Актер Вахтанг Пачалия мне сказал: "Подумай, сколько эти камни помнят, но они не могут ничего рассказать".

Актер увидел в Кефкене огороженное место с колышками, перекрывающими проход.

"Мы спросили, что это, и нам сказали, что там кладбище детей. Около 1200 детей, которые умерли от малярии и тифа, захоронены там. И это, оказывается, они узнали недавно, — сказал Арухаа. — Огородили уже. Нам объяснили, что это включено в государственную программу, президент Турции поручил соорудить на том месте исторический памятник".

Режиссер спектакля "Махаджиры" Алхас Шамба заметил, что на представлении было много этнических абхазов, которые не понимали языка.

"Но они очень внимательно слушали. Скорее всего, предполагали, что пережили их деды, прадеды, — сказал Шамба. — Пока помнят, что они абхазы, — болеют за Абхазию".

В абхазскую делегацию входило 35 человек: 33 актера, автор поэмы "Семра" Народный поэт Рушбеи Смыр и его сопровождающий. Даур Арухаа подчеркнул, что все расходы взяло на себя правительство Абхазии, чтобы не доставлять какого-либо неудобства диаспоре в Турции.



