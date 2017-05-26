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Турецкие гастроли: актеры Абхаздрама признались, что потрясены реакцией зрителя

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© Sputnik. Зафас Гамгия, Амра Амичба

Актеры Абхазского драмтеатра вернулись с гастролей в Турции и рассказали на пресс-конференции в Sputnik о том, как прошел показ спектакля "Махаджиры" и театральной композиции "Семра".

По словам актеры Даура Арухаа, при выступлении на импровизированной сцене в местечке Кефкен исполнители ролей в спектаклях видели слезы тысячи людей. 

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"Выступая на сцене театра, мы практически не видим зрителей, софиты бьют в глаза. А тут все вживую, открытая площадка: видишь людей, их лица и реакцию. Что удивило, даже молодые девушки рыдали. Это очень трогательно и, с другой стороны, очень тяжело", — сказал Арухаа. 

По словам актера, достаточно побывать в этой пещерке, где выбиты фамилии и имена тех, кто покинул Родину и прибыл в Турцию, начинаешь себе представлять, через что они прошли. 

Режиссер спектакля "Махаджиры" Алхас Шамба заметил, что на представлении было много этнических абхазов, которые не понимали языка. По его словам, необходимо проводить  больше встреч и дел, чтобы сохранить их самосознание как абхазов. 




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