"Полка добра": первая акция послов доброй воли Абхазии

СУХУМ, 7 июн – Sputnik, Роберт Джопуа. Благотворительная акция "Полка добра" станет первым проектом движения "Послы доброй воли Абхазии", об этом в пресс-центре Sputnik рассказала посол движения Камма Гопия.

"В рамках акции "Полка добра" мы планируем поставить в самых крупных магазинах городов республики полки, которые будут наполнены продуктами питания, хозтоварами, и любой нуждающийся человек сможет забрать то, что ему необходимо. Если ему нужен хлеб, то может взять, если порошок, то — пожалуйста", — сказала Гопия.

Акция, по словам послов доброй воли, начнется 17 июня. Организаторы рассчитывают на поддержку граждан и предлагают всем желающим принять участие, оказав поддержу в наполнении специальных полок.

Посол доброй воли Кан Тания рассказал журналистам, что в ближайшее время планируется открытие общественной приемной, где граждан, которым нужна помощь, будут принимать лично послы доброй воли. Всю информацию можно будет найти на официальном сайте движения, который начнет работать уже на следующей недели.

"Кроме того, в рамках движения будет создан координационный совет, в состав которого войдут общественные деятели России и Абхазии. Совет будет, по идее, управляющим органом", — отметил Тания.

По его словам, на данный момент в России и Абхазии создаются два официальных фонда, куда любой желающий может направить пожертвования.

"Идея послов доброй воли как раз в распространение высоких идей от одних лиц к другим. Чтобы это делать, нужны ресурсы. Будем искать единомышленников, которые могут в этом нам помочь", — рассказал он.

Эдгар Гвазава, один из самых юных послов, уверен, что применяя современные инструменты менеджмента, можно создать первую инновационную и прогрессирующую организацию в Абхазии.

"На сегодняшний день трендом современных организаций является то, что там нет административных центров, и каждый человек является определенным координатором, который выпускает свои определенные проекты. Если мы сможем создать коллективный ум без административных центров, то это повысит эффективность данной организации", — считает Гвазава.

В пресс-центре Sputnik также состоялось присвоение звания и вручение медалей "Посол доброй воли Абхазии" Тенгизу Тарба, Камме Гопия и Илоне Ардзинба.

Благотворительное движение "Послы доброй воли Абхазии" создано в Москве абхазской диаспорой. Оно будет заниматься гуманитарными проектами в здравоохранении, образовании и спорте. Каждый "посол" займется своим профильным направлением деятельности и будет реализовывать значимые благотворительные проекты. 5 июня в столице России состоялся учредительный съезд благотворительного движения "Послы доброй воли Абхазии", который прошел в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Первым удостоился медали и звания "Посла доброй воли" дипломат Кан Тания. Послами также стали победительница международного вокального проекта Валерия Адлейба и участник программы академических исследований, юный ученый Эдгар Гвазава, актриса театра и кино Марина Александрова, дизайнер Расида Лакоба, капитан команды КВН "Нарты из Абхазии" Тимур Тания. Медали "послов" также получили актеры театра и кино Егор Бероев и его супруга Ксения Алферова.