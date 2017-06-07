20:23 07 Июня 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 21°C
Прямой эфир
Поиск
Вручения звания послам благотворительного движения Послы доброй воли Абхазии

"Полка добра": первая акция послов доброй воли Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
Пресс-центр
Получить короткую ссылку
Темы:
Движение "Послы доброй воли Абхазии" (9)
22950

В пресс-центре Sputnik состоялось вручение медалей "Посол доброй воли Абхазии" Тенгизу Тарба, Камме Гопия и Илоне Ардзинба.

СУХУМ, 7 июн – Sputnik, Роберт Джопуа. Благотворительная акция "Полка добра" станет первым проектом движения "Послы доброй воли Абхазии", об этом в пресс-центре Sputnik рассказала посол движения Камма Гопия.

"В рамках акции "Полка добра" мы планируем поставить в самых крупных магазинах городов республики полки, которые будут наполнены продуктами питания, хозтоварами, и любой нуждающийся человек сможет забрать то, что ему необходимо. Если ему нужен хлеб, то может взять, если порошок, то — пожалуйста", — сказала Гопия.

Акция, по словам послов доброй воли, начнется 17 июня. Организаторы рассчитывают на поддержку граждан и предлагают всем желающим принять участие, оказав поддержу в наполнении специальных полок.

Победительница музыкального проекта Ты супер! Валерия Адлейба на учредительном съезде благотворительного движения Послы доброй воли Абхазии в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня.
© Sputnik.
Движение во благо: у Абхазии появились послы доброй воли

Посол доброй воли Кан Тания рассказал журналистам, что в ближайшее время планируется открытие общественной приемной, где граждан, которым нужна помощь, будут принимать лично послы доброй воли. Всю информацию можно будет найти на официальном сайте движения, который начнет работать уже на следующей недели.

"Кроме того, в рамках движения будет создан координационный совет, в состав которого войдут общественные деятели России и Абхазии. Совет будет, по идее, управляющим органом", — отметил Тания.

По его словам,  на данный момент в России и Абхазии создаются два официальных фонда, куда любой желающий может направить пожертвования. 

"Идея послов доброй воли как раз в распространение высоких идей от одних лиц к другим. Чтобы это делать, нужны ресурсы. Будем искать единомышленников, которые могут в этом нам помочь", — рассказал он. 

Эдгар Гвазава, один из самых юных послов, уверен, что  применяя современные инструменты менеджмента, можно создать первую инновационную и прогрессирующую организацию в Абхазии. 

"На сегодняшний день трендом современных организаций является то, что там нет административных центров, и каждый человек является определенным координатором, который выпускает свои определенные проекты. Если мы сможем создать коллективный ум без административных центров, то это повысит эффективность данной организации", — считает Гвазава.

Беслан Агрба.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Агрба о "Послах доброй воли Абхазии": может получиться что-то хорошее

В пресс-центре Sputnik также состоялось присвоение звания и вручение медалей "Посол доброй воли Абхазии" Тенгизу Тарба, Камме Гопия и Илоне Ардзинба.

Благотворительное движение "Послы доброй воли Абхазии" создано в Москве абхазской диаспорой. Оно будет заниматься гуманитарными проектами в здравоохранении, образовании и спорте. Каждый "посол" займется своим профильным направлением деятельности и будет реализовывать значимые благотворительные проекты. 5 июня в столице России состоялся учредительный съезд благотворительного движения "Послы доброй воли Абхазии", который прошел в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Первым удостоился медали и звания "Посла доброй воли" дипломат Кан Тания. Послами также стали победительница международного вокального проекта Валерия Адлейба и участник программы академических исследований, юный ученый Эдгар Гвазава, актриса театра и кино Марина Александрова, дизайнер Расида Лакоба, капитан команды КВН "Нарты из Абхазии" Тимур Тания. Медали "послов" также получили актеры театра и кино Егор Бероев и его  супруга Ксения Алферова.

Темы:
Движение "Послы доброй воли Абхазии" (9)

По теме

Послы доброй воли в Москве и Сухуме строили планы благотворительности
Движение во благо: у Абхазии появились послы доброй воли
Тания: "Послы доброй воли Абхазии" поддержат инициативную молодежь


Главные темы

  • Рауль Хаджимба
    Успеть за 60 минут: Рауль Хаджимба ответил на 10 вопросов

    Пресс-конференция главы государства всегда важное событие в стране. К нему журналисты готовятся особенно, чтобы не упустить возможность задать самый важный вопрос.

    50
  • Премьера спектакля Джамхух – сын оленя, или Евангелие по-чегемски на сцене Дома национальностей
    Усмешка Фазиля на сцене Дворца Национальностей

    В Москве, на сцене Дома национальностей состоялась премьера спектакля "Джамхух – сын оленя, или Евангелие по-чегемски" – по тридцать первой главе третьей книги великого романа Фазиля Искандера "Сандро из Чегема". Постановка была создана силами выпускников абхазского актерского курса Санкт-Петербургского государственного института культуры.

    21
  • Российский загранпаспорт. Архивное фото
    Посольство России: Консульский пункт в Гагре для удобства отдыхающих

    Консульский пункт по выдаче российских загранпаспортов начал функционировать в Гагре с 6 июня. Необходимость его открытия прокомментировал в интервью радио Sputnik пресс-секретарь посольства Российской Федерации в Абхазии Турал Джавадов.

    317

Орбита Sputnik

  • Флаги стран - членов ШОС, архивное фото
    Полмира ШОС

    Принятие в ШОС Индии и Пакистана приведет к тому, что организация объединит порядка 40% населения Земли, заявил Нурсултан Назарбаев.

  • Выдача водительского удостоверения в Москве. Архивное фото
    Право на права

    Запрет на работу в России без прав российского образца противоречит базовым принципам ЕАЭС. Москва предлагает отдельное соглашение.

  • Милицейское оцепление
    Эхо войны

    В гомельской области Беларуси мужчина погиб, подорвавшись на мине времен Великой Отечественной войны.

  • Такси
    Такси по цене автобуса

    Жители латвийских волостей, в которых невыгодно запускать автобус из-за малой загрузки, смогут вызывать себе такси – по цене автобусного билета.

  • Поросячьи бега в Екатеринбурге, архивное фото
    Чума атакует

    Уже вторая по счету вспышка африканской чумы свиней подтвердилась Литве. На сей раз в Паневежской области в приусадебном хозяйстве.

  • Ремонт
    Закон тишины

    В Молдове власти намерены на законодательном уровне прописать время, когда нельзя производить ремонт в жилых и нежилых помещениях.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Сбор и переработка чая в Абхазии
Чайное дело
Борьба с преступностью: президент назвал цифры
Борьба с преступностью: президент назвал цифры
Путешествие по Сухуму
Маяк, руины, обезьяны: путешествие по Сухуму

Соцсети

Sputnikabkhazia