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Два фонда, задача одна: послы доброй воли Абхазии рассказали о работе движения

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Движение "Послы доброй воли Абхазии" (10)
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Sputnik / Томас ТхайцукРоберт Джопуа
© Sputnik / Томас Тхайцук Роберт Джопуа

В пресс-центре Sputnik также состоялось вручение медалей "Посол доброй воли Абхазии" Тенгизу Тарба, Камме Гопия и Илоне Ардзинба.

Благотворительная акция "Полка добра" станет первым проектом движения "Послы доброй воли Абхазии", об этом в пресс-центре Sputnik рассказала посол движения Камма Гопия.

Акция, по словам послов доброй воли, начнется 17 июня. Организаторы рассчитывают на поддержку граждан и предлагают всем желающим принять участие, оказав поддержу в наполнении специальных полок.

Посол доброй воли Кан Тания рассказал журналистам, что в ближайшее время планируется открытие общественной приемной, где граждан, которым нужна помощь, будут принимать лично послы доброй воли. Всю информацию можно будет найти на официальном сайте движения, который начнет работать уже на следующей неделе.

По его словам, на данный момент в России и Абхазии создаются два официальных фонда, куда любой желающий может направить пожертвования. 

"Идея послов доброй воли как раз в распространение высоких идей от одних лиц к другим. Чтобы это делать, нужны ресурсы. Будем искать единомышленников, которые могут в этом нам помочь", — рассказал он. 

В пресс-центре Sputnik также состоялось присвоение звания и вручение медалей "Посол доброй воли Абхазии" Тенгизу Тарба, Камме Гопия и Илоне Ардзинба.

Благотворительное движение "Послы доброй воли Абхазии" создано в Москве абхазской диаспорой. Оно будет заниматься гуманитарными проектами в здравоохранении, образовании и спорте. Каждый "посол" займется своим профильным направлением деятельности и будет реализовывать значимые благотворительные проекты. 5 июня в столице России состоялся учредительный съезд благотворительного движения "Послы доброй воли Абхазии", который прошел в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

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Темы:
Движение "Послы доброй воли Абхазии" (10)

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