Поздравления из Москвы и Сухума: Sputnik Южная Осетия два года

СУХУМ, 20 июн – Sputnik, Роберт Джопуа. Пресс-конференция с подключением пресс-центров в Сухуме и Москве состоялась во вторник 20 июня в информационном агентстве и радио Sputnik Южная Осетия, которое подводило итоги своей двухлетней работы.

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Президент республики Южная Осетия Анатолий Бибилов поздравил коллектив агентства и сказал, что за два года он провел большую работу.

"Это праздник для информационной составляющей Южной Осетии и, конечно же, информационной составляющей всей планеты, где работает Sputnik. Всех поздравляю с этим днем. Два года не очень много, но в любом случае та работа, которую вы провели, она довольно объемная. Те проекты, которые вы реализовали, они нашли очень хороший отклик у населения. Чего только стоил проект "Елка доброты", где многие дети получили то, что они хотели, чего желали", — отметил Бибилов.

Глава государства подарил коллективу Sputnik Южная Осетия картину местного осетинского художника Аркадия Кумаритова.

Благодаря телемосту, который связал студии в Цхинвале, Москве и Сухуме, руководитель Sputnik Абхазия Руслан Бганба присоединился к поздравлениям и пожелал коллегам творческих успехов.

"Поздравляю вас от всего нашего коллектива и от себя лично с днем рождения. Желаю больших успехов и просмотров, а также сильных конкурентов, от которых зависит ваш успех, ваш рост. Удачи в вашем нелегком деле", — обратился к коллективу Sputnik Южная Осетия Руслан Бганба.

Говоря об итогах двухлетней деятельности, руководитель Sputnik Южная Осетия Нарек Ордян рассказал, что у агентства более шести тысяч подписчиков в соцсетях.

"За два года наш сайт посетили 808 тысяч человек, и было 2,5 миллионов просмотров. Если говорить о географии, где нас больше всего читают, то мы выделили ТОП-20 стран. Интересно, что на втором месте находится Грузия – это важно, пусть видят, что Южная Осетия развивается, идет большими шагами вперед. Всего за два года на наш сайт заходили из 178 стран мира", — сказал Ордян.

Отвечая на вопрос ведущей радио Sputnik Абхазия Лианы Эбжноу, Анатолий Бибилов рассказал, что читает и слушает Sputnik Южная Осетия практически каждый день, следит за новостями и темами, которые освещают журналисты агентства. Президент также сказал о том, что в ближайшее время планирует посетить с официальным визитом Абхазию и зайти в гости в агентство Sputnik Абхазия.