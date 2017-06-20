20:02 20 Июня 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 21°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

Читаю каждый день: Бибилов поделился мнением о Sputnik Южная Осетия

Получить короткую ссылку
19 0 0

Новости

Все новости
Все новости
(2:23 / 17.08Mb / )
Sputnik / Томас ТхайцукРоберт Джопуа
© Sputnik / Томас Тхайцук Роберт Джопуа

Анатолий Бибилов поздравил Sputnik Южная Осетия с двухлетием работы в медийном пространстве республики.

Пресс-конференция с подключением пресс-центров в Сухуме и Москве состоялась во вторник 20 июня в информационном агентстве и радио Sputnik Южная Осетия, которое подводило итоги своей двухлетней работы. 

Подробнее об этом читайте здесь>>

Президент республики Южная Осетия Анатолий Бибилов поздравил коллектив агентства и сказал, что за два года он провел большую работу.

"Это праздник для информационной составляющей Южной Осетии и, конечно же,  информационной составляющей всей планеты, где работает Sputnik. Всех поздравляю с этим днем. Два года не очень много, но в любом случае та работа, которую вы провели, она довольно объемная. Те проекты, которые вы реализовали, они нашли очень хороший отклик у населения. Чего только стоил проект "Елка доброты", где многие дети получили то, что они хотели, чего желали", — отметил Бибилов.

Отвечая на вопрос ведущей радио Sputnik Абхазия Лианы Эбжноу, Анатолий Бибилов рассказал, что читает и слушает Sputnik Южная Осетия практически каждый день, следит за новостями и темами, которые освещают журналисты агентства. Президент также сказал о том, что в ближайшее время планирует посетить с официальным визитом Абхазию и зайти в гости в агентство Sputnik Абхазия.

Говоря об итогах двухлетней деятельности, руководитель  Sputnik Южная Осетия Нарек Ордян рассказал, что у агентства более шести тысяч подписчиков в соцсетях.   




Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Корова. Архивное фото
    Животный запрет

    Россельхознадзор ввел временное ограничение на ввоз всех видов жвачных животных и свиней из Карагандинской области в связи со вспышкой пастереллеза.

  • Президент РФ Владимир Путин и президент КР Алмазбек Атамбаев во время официальной встречи.
    Братская поддержка

    На встрече с главой России Владимиром Путиным президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев назвал Россию прародиной и отметил, что за последние годы Кыргызстану была оказана по-настоящему братская поддержка.

  • Истребитель Су-30СМ
    Безопасное небо

    Представители Минобороны России и Беларуси заключили контракт на поставку военных истребителей Су-30 СМ.

  • Поезд, архивное фото
    Выставка нас связала

    Первый пассажирский поезд Душанбе — Астана, запущенный на время работы выставки ЭКСПО-2017, прибыл в столицу Казахстана.

  • Паломники во время умры
    Онлайн-запись на хадж

    Управление мусульман Узбекистана введет в этом году онлайн-систему регистрации паломников, собирающихся совершить хадж. Новое правило вводится для соблюдения объективности и социальной справедливости.

  • Торжественный запуск первого сдвоенного состава высокоскоростного поезда Сапсан
    Достаточно одного поезда

    РЖД не собираются в ближайшее время запускать высокоскоростные поезда "Сапсан" между Санкт-Петербургом и Таллинном из-за недостаточно высокого пассажиропотока.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Красочный забег
"Примадонны", Путин, Ленин: неделя в объективе
Разноликая Стоянка человека: организаторы рассказали президенту о планах
Разноликая "Стоянка человека": организаторы рассказали президенту о планах
Правила поведения зрителей на играх Кубка конфедераций
Правила поведения зрителей на играх Кубка конфедераций

Соцсети

Sputnikabkhazia