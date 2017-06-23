Сергей Жилин о концерте: сыграем битлов разными стилями

Sputnik, Владимир Бегунов.

Выступление, по словам Жилина, будет состоять из двух пятидесятиминутных отделений. Гостем программы стала Милена Барциц – абхазская участница детского шоу "Голос". Как рассказал музыкант, изначально для девочки был придуман один номер, но, так как программа "Let it Beatles" — это не просто концерт, а музыкальный спектакль, появление артиста только с одной песней было бы странным. В результате Милена выйдет на сцену в трех номерах.

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"У нас в программе в основном известные произведения Beatles, — сказал Жилин. – Все построено по законам музыкального спектакля, есть начало, развитие, кульминация, окончание. Все пьесы идут нонстоп, нет никаких комментариев, чтобы это воспринималось как единое целое".

По словам музыканта, стилистически концерт будет представлять полное разнообразие. Среди композиций: джазовые баллады, диксиленд (плавное направление джаза, принесенное белыми исполнителями — ред.), рок-н-ролл, регги. Некоторые песни будут исполнены близко к оригиналу, некоторые получат совершенно неожиданную интерпретацию. Вокал в программе только женский.

"Прожженные фанаты битлов говорят, что сначала женские голоса дают непонятные ощущения, а в середине первого отделения все становится на места и уже не вызывает никаких вопросов", — объясняет Жилин.

Как рассказывает музыкант, то, что зрители услышат на концерте, будет не гитарная музыка, а музыка разных стилей и направлений. Какие-то песни будут звучать под аккомпанемент рояля, какие-то с оркестром.

"Из песен, что будут звучать почти как оригинал, разве что "Help" и "My Valentine", —рассказывает Сергей Жилин. – Все остальное — это либо наши собственные интерпретации, либо те вариации, что мы когда-то слышали".

По словам музыканта, в мире много коллективов, которые делают интересные кавер-вариации на песни ливерпульской четверки, но каждый в своем стиле. Чтобы послушать все разнообразие, надо долго сидеть в интернете, а вживую это практически невозможно. Программа "Let it Beatles" такую возможность предоставляет.

Идентичное битлам звучание, по мнению музыканта, сегодня не интересно.

"Это скучно уже на третьей песне, — говорит Жилин. - Я люблю разную музыку: симфонические оркестры, джаз, рок-н-рол. Здесь мы объединили все это в рамках одного проекта".

Концерт "Let it Beatles" коллектива "Фонограф-джаз-бэнд" пройдет 23 июня в Сухуме в Абхазской госфилармонии в 19.00.

Сергей Жилин – российский пианист, дирижер, композитор, бэнд-лидер и педагог, Заслуженный артист России, руководитель коллективов, объединенных общим названием "Фонограф". Название появилось еще в 1983 году. В 1994 году Сергей Жилин выступил вместе с бывшим президентом США Биллом Клинтоном. В 2007 году был музыкальным руководителем и дирижером рок-оперы "Парфюмер" по роману Патрика Зюскинда.