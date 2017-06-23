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Beatles с женским вокалом: Сергей Жилин рассказал о предстоящем концерте

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SputnikЗАФАС Гамгия, Владимир Бегунов
© Sputnik. ЗАФАС Гамгия, Владимир Бегунов

Программу "Let it Beatles" отыграет 23 июня в Сухуме в Абхазской госфилармонии коллектив Заслуженного артиста России Сергея Жилина "Фонограф-джаз-бэнд".

Выступление, по словам Жилина, будет состоять из двух пятидесятиминутных отделений. Гостем программы стала Милена Барциц – абхазская участница детского шоу "Голос". Как рассказал музыкант, изначально для девочки был придуман один номер, но, так, как программа "Let it Beatles" — это не просто концерт, а музыкальный спектакль, появление артиста только с одной песней, было бы странным. В результате Милена выйдет на сцену в трех номерах.

Подробнее об этом читайте здесь>>

Как рассказал музыкант, стилистически концерт будет представлять полное разнообразие. Среди композиций: джазовые баллады, диксиленд (плавное направление джаза, принесенное белыми исполнителями — ред.), рок-н-ролл, регги. Некоторые песни будут исполнены близко к оригиналу, некоторые получат совершенно неожиданную интерпретацию. Вокал в программе только женский.

Концерт «Let it Beatles» коллектива «Фонографа-джаз-бэнд» пройдет 23 июня в Сухуме в Абхазской госфилармонии в 19.00.

Сергей Жилин – российский пианист, дирижер, композитор, бэнд-лидер и педагог, Заслуженный артист России, руководитель коллективов, объединенных общим названием «Фонограф». Название появилось еще в 1983 году.  В 1994 году Сергей Жилин выступил вместе с бывшим президентом США Биллом Клинтоном. 




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