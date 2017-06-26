Много наркотиков: на пресс-конференции рассказали о причинах наркомании

Главный нарколог Республиканского наркодиспансера Ирма Ануа отметила, что ежегодно в Абхазии растет количество наркозависимых. И по наблюдениям специалистов, люди начинают приобщаться к наркотику и в достаточно зрелом возрасте.

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"И, видимо, потому что очень большое предложение наркотиков", — уверена Ануа.

По ее словам, состав наркоманов интернационален, но большинство среди них абхазы.

Ануа подчеркнула, что в поле зрения врачей стали больше попадать подростки.

"В этом году уже 32 несовершеннолетних прошло через стационар Республиканского наркодиспансера, тогда как в предыдущие годы ни одного не было", — отметила главный нарколог. — Когда растет количество передозировок, когда увеличивается количество подростков и женщин, которые попадают в поле зрения врачей – все это говорит о том, что общая ситуация неблагополучная. Это так называемые косвенные показатели роста употребления в республике. Это верхушка айсберга".

За последний месяц участились случаи передозировок наркотиками.

Председатель правления фонда "Центр здоровой молодежи" Тимур Карди озвучил, что через Реабилитационный центр с 2013 года прошло более 900 пациентов.



