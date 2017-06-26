Ануа о наркомании в Абхазии: участились случаи передозировок

СУХУМ, 26 июн – Sputnik, Амра Амичба. За последний месяц участились случаи передозировок наркотиками. Об этом на пресс-конференции сообщила главный нарколог Республиканского наркодиспансера Ирма Ануа.

По статистике Республиканского наркодиспансера, ежегодно на 200 человек растет количество наркозависимых по сравнению с предыдущими годами.

"Статистика количества тех, кто стоит на учете, совершенно не отражает истинную ситуацию в стране, — признала Ануа. — Всего на учете состоит на конец 2016 года 2440 человек. Из них с наркотической зависимостью 949, остальные 1491 с алкогольной зависимостью. При этом в прошлом году из вновь выявленных 409 случая".

Ануа подчеркнула, что в поле зрения врачей стали больше попадать подростки.

"В этом году уже 32 несовершеннолетних прошло через стационар Республиканского наркодиспансера, тогда как в предыдущие годы ни одного не было", — отметила главный нарколог. — Когда растет количество передозировок, когда увеличивается количество подростков и женщин, которые попадают в поле зрения врачей – все это говорит о том, что общая ситуация неблагополучная. Это так называемые косвенные показатели роста употребления в республике. Это верхушка айсберга".

По словам Ирмы Ануа, состав наркоманов интернационален, но большинство среди них абхазы. И по наблюдениям специалистов, начинают люди приобщаться к наркотику и в достаточно зрелом возрасте.

"Раньше считалось, что чаще переходный возраст, с 12 лет до 18 лет, рискованный. Сейчас же даже после тридцати лет начинают вдруг эксперименты с наркотиками. Такая тенденция существует сейчас, видимо, потому что очень большое предложение наркотиков. Когда его много и когда много потребителей вокруг, то волей неволей и не в подростковом возрасте люди начинают приобщаться к наркотикам", — уверена Ирма Ануа.

В Республиканском наркодиспансере в 2017 году зафиксирован один случай летального исходя из-за передозировки. Но Ануа заметила, что человека уже привезли мертвым, откачать его было невозможно.

Главный нароколог отметила, что в Наркодиспансере на стационарном лечении пациент находится только 15-20 дней, эффективность лечения пациента возрастает в разы, когда после стационарного лечения он переходит в реабилитационный центр.

Председатель правления фонда "Центр здоровой молодежи" Тимур Карди озвучил, что через Реабилитационный центр с 2013 года прошло более 900 пациентов.



