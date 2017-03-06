Читатели Sputnik Абхазия очарованы выступлением Валерии в российском конкурсе

СУХУМ, 6 марта, Пресс-служба Sputnik. — Беспрецедентную поддержку соотечественников получила юная участница музыкального проекта "Ты супер!" Валерия Адлейба, блестяще исполнившая песню Лары Фабиан "Adagio" на российском музыкальном проекте "Ты супер!" телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik. Около 17 000 интернет-пользователей отдали свои голоса в поддержку таланта Валерии, которая обеспечила себе участие во втором туре конкурса. На сайте портала продолжается онлайн-голосование, по итогам которого ТОП-3 участников из стран СНГ и Балтии, набравших большее число голосов, получат возможность выступить в эфирах радио Sputnik и рассказать о своем выступлении на конкурсе.

Валерия – единственная участница, представляющая Абхазию на музыкальном конкурсе «Ты супер!», следить за ее успехами и победами, подготовкой к выступлениям и знакомствами с мастерами эстрады можно в рубрике на сайте Sputnik Абхазия и в соцсетях Агентства.

"Весь российский шоу бизнес и все большие артисты, кто пел эту песню, должны нервно собрать чемоданчик и уйти из профессии," — сказал член жюри конкурса Виктор Дробыш, комментируя выступление Валерии в эфире НТВ 4 марта.

Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям – воспитанникам детских домов, школ-интернатов и детям из приемных семей — заявить о себе. Его участники —вокалисты из России и стран постсоветского пространства. В Абхазии, Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Эстонии и Южной Осетии Sputnik занимался поисками юных талантов.

НТВ – крупнейшая негосударственная телекомпания в России, осуществляющая федеральное вещание. С момента первого выхода в эфир в октябре 1993 года НТВ стабильно входит в тройку лидеров российского телерынка. НТВ транслируется во всех субъектах РФ, охватывая 99,2% населения. Для русскоговорящих зрителей за пределами России – в странах ближнего зарубежья, Европы и Ближнего Востока, а также в Северной Америке и Австралии – НТВ производит две международные версии – НТВ-Мир и НТВ-Америка.

С момента основания НТВ успешно создает и развивает главные телевизионные жанры. Среди программ канала традиционно лидируют журналистские расследования, дискуссии на общественно значимые темы и, в первую очередь, новости и аналитика — основа вещания НТВ. Профессионализм коллектива НТВ признан в России и во всем мире. Ежегодно репортеры, обозреватели и ведущие НТВ получают высокие правительственные и журналистские награды. Развлекательные проекты – остросюжетные отечественные сериалы и фильмы, социальные и развлекательные программы, игровые шоу – не раз становились призерами авторитетных премий.

Sputnik Абхазия начал работу в стране в декабре 2014 года. Активы агентства включают информационный портал на абхазском и русском языках, радио и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр. Портал Sputnik Абхазия занимает первое место среди интернет-СМИ страны*. Sputnik Абхазия является частью международного информационного агентства и радио с мультимедийными информационными центрами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Для подписчиков новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском, китайском языках.

*По данным LiveInternet на февраль 2017 года.



