Пресс-конференция о первых гастролях камерного оркестра Абхазии

25 октября в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция об участии камерного оркестра Республики Абхазия в музыкальном проекте Государственной капеллы Москвы имени Судакова.

20-22 октября оркестры Сухума и Москвы выступали вместе в различных концертных залах российской столицы. Это первые гастроли в истории оркестра.

Участники:

Анатолий Судаков — художественный руководитель и главный дирижер Государственной капеллы Москвы;

Давид Терзян — художественный руководитель и главный дирижер Государственного камерного оркестра Республики Абхазия;

Елена Хагба — директор Государственного камерного оркестра Республики Абхазия;

Астамур Квициния — солист Государственного камерного оркестра Республики Абхазия.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр «Гудоу Плаза», 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +79409262616.

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.