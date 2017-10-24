Пресс-конференция о первых гастролях камерного оркестра Абхазии

20-22 октября оркестры Сухума и Москвы выступали вместе в различных концертных залах российской столицы. Это первые гастроли в истории оркестра.
Участники:
Анатолий Судаков — художественный руководитель и главный дирижер Государственной капеллы Москвы;
Давид Терзян — художественный руководитель и главный дирижер Государственного камерного оркестра Республики Абхазия;
Елена Хагба — директор Государственного камерного оркестра Республики Абхазия;
Астамур Квициния — солист Государственного камерного оркестра Республики Абхазия.
Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр «Гудоу Плаза», 5 этаж).
Аккредитация по телефону: +79409262616.
Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.
Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.