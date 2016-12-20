"Тем не менее, данный факт вызывает бесконечное возмущение и негативное восприятие у всех. Все это происходит неожиданно, страдают ни в чем неповинные люди, в том числе дети", — сказал Амичба.

Представители абхазской диаспоры проживают в 52 странах мира. В Германии диаспора по официальным данным насчитывает около 10 тысяч человек, но реальные цифры намного больше, отметила полномочный представитель Абхазии в Германии Хибла Амичба.

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Неизвестный на грузовике протаранил толпу на рождественской ярмарке в центре Берлина в понедельник вечером 19 декабря. По меньшей мере, 12 человек погибли, более 50 получили ранения.