СУХУМ, 20 дек — Sputnik. Рада Ажиба. Представители абхазской диаспоры в Германии находятся в безопасности, об этом Sputnik сообщила Полномочный представитель Республики Абхазия в Федеративной Республике Германия Хибла Амичба.

"К счастью, никто из представителей нашей диаспоры не пострадал, когда грузовик протаранил рождественскую ярмарку в центре Берлина. Со вчерашнего вечера мы собираем всю информацию, связывались практически с каждым абхазом, который проживает в Берлине, и они все сказали, что находились в безопасности, чему мы очень рады", — сказала Хибла Амичба.

По словам Амичба, наиболее сосредоточенно в Европе абхазская диаспора проживает в Германии.

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"Как известно, в Европе, как и по всему миру, проживают представители абхазской диаспоры. Наиболее сосредоточенно в Европе они живут в Германии. По самым приблизительным сведениям, диаспора насчитывает около 10 тысяч человек", — отметила она.

Представитель диаспоры добавила, что теракт, который произошел накануне в Берлине, — ужасающий факт.

"Конечно, этот факт вызывает возмущение и негативное восприятие, погибают ни в чем неповинные люди, в том числе большое количество детей. На этих ярмарках всегда многолюдно. Сейчас предупреждают о том, чтобы были предприняты самые высокие меры безопасности", — сказала она.

Неизвестный на грузовике протаранил толпу на рождественской ярмарке в центре Берлина

В понедельник 19 декабря. По меньшей мере, 12 человек погибли, 48 получили ранения.