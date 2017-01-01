По его словам, в оргкомитет также поступила одна пьеса абхазского автора.

Прием заявок для участия в первой Международной премии имени Фазиля Искандера стартовал 1 декабря.

6 марта 2017 года будет опубликован так называемый длинный список претендентов на премию, а ее итоги будут подведены осенью 2017 года, сообщил председатель жюри премии, русский писатель Евгений Попов.

Полное интервью с Евгением Поповым читайте здесь>>

Премия имени Фазиля Искандера учреждена крупной писательской организацией под названием Русский ПЕН-центр, в которой состоят наиболее авторитетные русские писатели.



