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© Sputnik. Руслан Кривобок

Евгений Попов: премия имени Искандера вызвала большой интерес писателей

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Темы:
Наш Фазиль (56)
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В оргкомитет первой Международной премии имени Фазиля Искандера поступили десятки рукописей, в том числе известных авторов, сообщил радио Sputnik Абхазия председатель жюри премии, русский писатель Евгений Попов.

По его словам, в оргкомитет также поступила одна пьеса абхазского автора. 

Прием заявок для участия в первой Международной премии имени Фазиля Искандера стартовал 1 декабря. 

6 марта 2017 года будет опубликован так называемый длинный список претендентов на премию, а ее итоги будут подведены осенью 2017 года, сообщил председатель жюри премии, русский писатель Евгений Попов. 

Полное интервью с Евгением Поповым читайте здесь>>

Премия имени Фазиля Искандера учреждена крупной писательской организацией под названием Русский ПЕН-центр, в которой состоят наиболее авторитетные русские писатели.


Темы:
Наш Фазиль (56)

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