По его словам, в оргкомитет также поступила одна пьеса абхазского автора.
Прием заявок для участия в первой Международной премии имени Фазиля Искандера стартовал 1 декабря.
6 марта 2017 года будет опубликован так называемый длинный список претендентов на премию, а ее итоги будут подведены осенью 2017 года, сообщил председатель жюри премии, русский писатель Евгений Попов.
Полное интервью с Евгением Поповым читайте здесь>>
Премия имени Фазиля Искандера учреждена крупной писательской организацией под названием Русский ПЕН-центр, в которой состоят наиболее авторитетные русские писатели.