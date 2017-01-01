СУХУМ, 1 янв — Sputnik, Бадри Есиава. Один сценарий из Абхазии уже поступил на участие в премии имени Фазиля Искандера, рассказал корреспонденту Sputnik председатель жюри премии имени Фазиля Искандера Евгений Попов.

"Продолжают поступать рукописи. За это время поступило уже около десяти. Есть стихи, прозы и сценарии, один из Абхазии. Назвать автора я пока не имею права, но могу сказать, что эта премия вызывает большой интерес среди писателей", — рассказал Попов.

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Прием работ для участия в первой Международной премии имени Фазиля Искандера начался 1 декабря и продлится до 6 марта, когда будет оглашен длинный список номинантов. В июне будет объявлен короткий список.

© Sputnik. Михаил Маркив Прием работ на премию Фазиля Искандера начнется с 1 декабря

Фазиль Искандер родился 6 марта 1929 года в Сухуме. В 1954 году окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Самые знаменитые его произведения — романы "Сандро из Чегема", "Человек и его окрестности", повести "Стоянка человека", "Кролики и удавы", "Созвездие Козлотура", "Софичка". Не менее известны сборники его стихотворений "Доброта земли", "Зеленый дождь", "Молодость моря", "Зори земли". Сюжет многих произведений разворачивается в селе Чегем, где автор провел большую часть детства.

Писатель скончался 31 июля 2016 года на 88-м году жизни.

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