Худрук абхазской студии "Щуки": попробуем привезти спектакль "Софичка" в Сухум

Исполнительский вечер шел два с половиной часа, с двумя антрактами. Были представлены большие работы, по 30 минут, и небольшие, сообщила Елена Одинцова.

По словам худрука, кафедра утвердила три заявки на дипломные спектакли.

"К концу этого учебного года мы постараемся один из спектаклей собрать полностью и привезти этим летом в Сухум. Скорее всего, это будет "Софичка" Фазиля Искандера", — поделилась своими планами Елена Одинцова.

Исполнительский вечер абхазской студии "Щуки" состоялся 15 января в Москве. Студенты сыграли отрывки из произведений Уильяма Шекспира, Николая Гоголя, Антона Чехова, Карло Гольдони и Еврипида.

В 2014 году при содействии Министерства культуры России и Министерства культуры Абхазии в Театральном институте имени Бориса Щукина была набрана первая абхазская студия. Художественный руководитель студии Елена Одинцова.