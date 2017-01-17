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Класс-концерт студентов театрального института им. Щукина

Худрук "Щуки" об абхазских студентах: у них большой потенциал

© Sputnik / Илона Хварцкия
В Абхазии
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Исполнительский вечер абхазской студии "Щуки" состоялся 15 января в Москве, студенты сыграли отрывки из произведений Уильяма Шекспира, Николая Гоголя, Антона Чехова, Карло Гольдони и Еврипида.

СУХУМ, 17 янв – Sputnik. Рада Ажиба. Студенты абхазской студии Театрального института имени Бориса Щукина имеют большой потенциал, обладают обаянием и темпераментом, но им не хватает собранности и целенаправленности, сказала Sputnik художественный руководитель абхазской студии "Щуки" Елена Одинцова.

Класс-концерт студентов абхазской студии Театрального института имени Б.Щукина
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Несмотря на это, некоторые студенты меня очень радуют. Среди них есть те, с которыми приятно работать — это Дэвид Пилия, Инал Инапха, Ирина Делба, Гурам Квициния, Руслан Жиба", — отметила Одинцова.

Тем не менее, добавила она, впереди полтора года учебы, и еще есть время скорректировать работу и дисциплину.

Исполнительский вечер шел два с половиной часа, с двумя антрактами. Были представлены большие работы, по 30 минут, и небольшие, сообщила Елена Одинцова.

Полную версию радиоинтервью с Еленой Одинцовой слушайте здесь>>

"Все, что я вынесла на исполнительский вечер достойно похвалы, и каждый студент в своей работе достиг довольно больших результатов. Нельзя сравнить ребят и отдавать приоритет кому-то и какой-то из работ, это будет неправильно. Студенты играли "12 ночей" Шекспира, был хороший отрывок по произведению Брехта "Кавказский меловой круг" с Асланом Абухуба и Ириной Делба, а также "Мертвые души" Гоголя", — сказала она.

По словам худрука, кафедра утвердила три заявки на дипломные спектакли.

"К концу этого учебного года мы постараемся один из спектаклей собрать полностью и привезти этим летом в Сухум. Скорее всего, это будет "Софичка" Фазиля Искандера", — поделилась своими планами Елена Одинцова.


Теги:
Абхазия

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