Ахба: восточная Абхазия становится все более востребованной туристами

С появлением мини-гостиниц, открытием сероводородных источников, развитием инфраструктуры все более востребованной становится восточная Абхазия, сообщил Астамыр Ахба.

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"В восточной Абхазии много древнехристианских памятников, люди узнают о них, посещают. Мы можем с уверенностью сказать, что есть положительная динамика", — добавил Ахба.

Однако, чтобы привлечь больше туристов, необходимо восстанавливать инфраструктуру, создавать новые площадки, такие как СПА-центры, развлекательные центры, считает замминистра по курортам и туризму.