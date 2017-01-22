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Астамур Ахба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ахба: восточная Абхазия становится все более востребованной туристами

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О том, как привлечь туристов в восточную Абхазию, что необходимо сделать для развития горного туризма, и какие отрасли туристической сферы ждут своих инвесторов, рассказал Sputnik Абхазия заместитель министра по курортам и туризму Астамыр Ахба.

С появлением мини-гостиниц, открытием сероводородных источников, развитием инфраструктуры все более востребованной становится восточная Абхазия, сообщил Астамыр Ахба. 

Полную версию интервью с Астамыром Ахба читайте здесь>>

"В восточной Абхазии много древнехристианских памятников, люди узнают о них, посещают. Мы можем с уверенностью сказать, что есть положительная динамика", — добавил Ахба.

Однако, чтобы привлечь больше туристов, необходимо восстанавливать инфраструктуру, создавать новые площадки, такие как СПА-центры, развлекательные центры, считает замминистра по курортам и туризму.

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