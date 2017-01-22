Ахба: в восточной Абхазии не хватает развлекательных центров

СУХУМ, 22 янв — Sputnik, Бадри Есиава. Для привлечения туристов в восточную Абхазию необходимо развивать СПА и развлекательные центры, заявил в интервью радио Sputnik Абхазия заместитель министра по курортам и туризму Абхазии Астамыр Ахба.

"Так как в межсезонье не очень благоприятные климатические условия для туризма, поэтому гости хотят больше развлекательных программ. Люди должны иметь возможность получить положительные эмоции в СПА и развлекательных центрах", — отметил Ахба.

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Ахба добавил, что, несмотря на все проблемы, к восточной части Абхазии наблюдается постепенный рост интереса со стороны туристов. Причина этому — увеличение койко-мест, открытие сероводородных источников и поэтапное восстановление инфраструктуры в этом районе Абхазии.

По словам замминистра, проблемы с инфраструктурой и развлечением активно решаются в центральной и западной части республики. Замминистра по курортам и туризму отметил, что, к примеру, в Сухуме за последние годы значительно расширился перечень культурных и ознакомительных программ для гостей страны.