15:27 22 Января 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 4°C
Прямой эфир
Поиск
Архивное фото торгово-развлекательного центра

Ахба: в восточной Абхазии не хватает развлекательных центров

© Sputnik. Евгений Биятов
В Абхазии
Получить короткую ссылку
106 0 0

Интерес к восточной части Абхазии со стороны туристов растет с каждым годом, сказал радио Sputnik Абхазия заместитель министра по курортам и туризму Абхазии Астамыр Ахба.

СУХУМ, 22 янв — Sputnik, Бадри Есиава. Для привлечения туристов в восточную Абхазию необходимо развивать СПА и развлекательные центры, заявил в интервью радио Sputnik Абхазия заместитель министра по курортам и туризму Абхазии Астамыр Ахба. 

"Так как в межсезонье не очень благоприятные климатические условия для туризма, поэтому гости хотят больше развлекательных программ. Люди должны иметь возможность получить положительные эмоции в СПА и развлекательных центрах", — отметил Ахба.

Полную версию радиоинтервью с Астамыром Ахба слушайте здесь>>

Ахба добавил, что, несмотря на все проблемы, к восточной части Абхазии наблюдается постепенный рост интереса со стороны туристов. Причина  этому — увеличение койко-мест, открытие сероводородных источников и поэтапное восстановление инфраструктуры в этом районе Абхазии. 

По словам замминистра, проблемы с инфраструктурой и развлечением активно решаются в центральной и западной части республики. Замминистра по курортам и туризму отметил, что, к примеру, в Сухуме за последние годы значительно расширился перечень культурных и ознакомительных программ для гостей страны.

Теги:
Абхазия

Главные темы

Новости

Все новости
Все новости

Репатриация

Мультимедиа

Леля Тванба в кругу своих подруг. Амзара 1980 год.
"Аиааира" поэтессы Лели Тванба
Первый танец 45-го президента США после инагурации
Инаугурационный танец Трампа с супругой
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia