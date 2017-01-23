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Даур Тарба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Даур Тарба о мандариновом сезоне: в этом году нас серьезно подвели цены

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Окончательные итоги мандаринового сезона можно будет подвести в марте, но уже сейчас можно сказать, что сезон не настолько провальный, как это выглядело изначально, рассказал в интервью радио Sputnik Абхазия министр сельского хозяйства республики Даур Тарба.

"Погодные условия не позволили нам собрать урожай цитрусовых в полном объеме. Есть определенные показатели, которые разнятся с показателями прошлых лет в худшую сторону. Но у населения есть еще цитрусы. Надеемся, что к концу месяца показатели по сбору цитрусовых улучшатся", — сообщил Даур Тарба в интервью журналисту Sputnik Абхазия Бадри Есиава. 

Полную версию интервью с Дауром Тарба читайте здесь>>

Министр также отметил, что на показатели нынешнего мандаринового сезона не лучшим образом повлияла неправильная ценовая политика.

"Ценовая политика в этом году нас серьезно погубила. Есть постановление Кабмина, в котором указано, что отпускная цена на цитрусовые должна быть не ниже 15 рублей. Но руководители наших хозяйств с ценовой политикой чуть-чуть перегнули палку. Стартовые цены были 40-45 рублей. Это слишком высокие цены!" — отметил Тарба.

Он считает, что государству необходимо регулировать рыночные цены на цитрусовые.


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