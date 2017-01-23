Тарба: абхазские мандарины превосходят турецкие

СУХУМ, 23 янв — Sputnik, Бадри Есиава. Абхазские мандарины превосходят турецкие по вкусовым свойствам и качеству, считает министр сельского хозяйства республики Даур Тарба.

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По мнению Тарба, несмотря на все эти преимущества, абхазским мандаринам тяжело конкурировать с зарубежными в ценовой политике, а возобновление турецкого импорта в Россию стало еще одной причиной провального сезона.

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© Sputnik / Томас Тхайцук Даур Тарба о низких ценах на цитрусовые: открылся турецкий рынок

"Открытие российских рынков для турецких производителей, несомненно, повлияло на наш цитрусовый сезон. Об этом говорят арендные предприятия и местные цитрусовые хозяйства. Причина этому — низкие цены турецких мандаринов, но по качеству и вкусовым свойствам наша продукция лучше", — отметил министр.

Даур Тарба добавил, что и погодные условия в 2016 году не дали возможности в полном объеме собрать урожай мандаринов. По данным к 14 января 2017 года, через российско-абхазскую границу прошло 15 800 тонн цитруса, в сравнении с предыдущим годом отставание составляет около 7 880 тонн.

"Цитрусовый сезон еще не завершился, и практически каждую неделю к этим цифрам добавляется от 80 до 90 тонн. Мы ставили перед собой отметку в 30 тысяч тонн, но уже вряд ли это получится сделать. Будем надеяться, что нам удастся достичь показателей в 25 тысяч тонн", — сказал Тарба.

Тарба подчеркнул, что в 2016 году Кабинет Министров Абхазии установил цену на отпуск цитрусовой продукции не ниже 15 рублей, но руководители местных хозяйств слишком завысили цену, что стало еще одной причиной неудачного сезона. Поэтому, по мнению министра, необходимо ежегодно проводить работу по регулированию цен на цитрусовую продукцию.



